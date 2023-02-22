Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"



"Сьогодні ворог дещо активізувався. На Вугледарському напрямку росіяни провели 43 штурмові атаки на наші позиції. Станом на 18:00 дві штурмові атаки тривають досі. Дуже активно сьогодні працювала ствольна артилерія та РСЗВ противника. Зокрема, противник 211 разів обстріляв наші позиції. Однак росіяни сьогодні зазнали великих втрат. Вбитих та поранених росіян було більше як дві роти", - розповів Дмитрашківський.

20 лютого Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що російському війську бракує резервів, аби збільшити масштаб чи інтенсивність наступу у Луганській області.