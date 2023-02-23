Про це у Military Media Center повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

За словами бригадного генерала, росіяни прагнуть незабаром захопити ключові населені пункти Донеччини, аби до літа вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Зокрема вони прагнуть це зробити, аби зірвати підготовку ЗСУ до майбутніх дій та поставки зброї країнами-партнерами і зберегти сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму.

"Водночас можливості ЗС РФ з досягнення значного оперативного успіху обмежені внаслідок поточного дефіциту ресурсів, в тому числі й боєприпасів до артилерійських систем. Тому Росія продовжує шукати шляхи поповнення ресурсів. Ставка робиться як на власний ВПК, який має певні обмеження, так і на деякі інші країни", - додав Олексій Громов.