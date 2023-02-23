Генштаб: у найближчій перспективі для Кремля пріоритет - захопити ключові міста й села Донеччини
Найближчим часом російська армія прагне захопити ключові населені пункти Донеччини, аби до літа захопити всю Донецьку й Луганську області
Про це у Military Media Center повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.
За словами бригадного генерала, росіяни прагнуть незабаром захопити ключові населені пункти Донеччини, аби до літа вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Зокрема вони прагнуть це зробити, аби зірвати підготовку ЗСУ до майбутніх дій та поставки зброї країнами-партнерами і зберегти сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму.
"Водночас можливості ЗС РФ з досягнення значного оперативного успіху обмежені внаслідок поточного дефіциту ресурсів, в тому числі й боєприпасів до артилерійських систем. Тому Росія продовжує шукати шляхи поповнення ресурсів. Ставка робиться як на власний ВПК, який має певні обмеження, так і на деякі інші країни", - додав Олексій Громов.
- Нагадаємо, раніше у розвідці міноборони Великої Британії ствердили, що попередньої доби Вугледар опинився під потужним обстрілом: імовірно, РФ готується до чергових наступальних операцій у цьому районі.
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