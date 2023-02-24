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ЗСУ відбили 100 атак росіян на 5 напрямках, а ворог приховано мобілізує чоловіків з Кавказу, - Генштаб

24 лютого, 2023 п'ятниця
07:03
війна з Росією ЗСУ

Протягом доби ворожі війська безуспішно наступали на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. А ЗСУ відбили близько 100 атак росіян

Про це у ранковому зведенні 24 лютого звітує Генштаб ЗСУ.

Російська Федерація вже рік продовжує повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зараз зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. 

Минулої доби, 23 лютого, українські захисники відбили близько 100 атак противника на зазначених напрямках.

Росіяни завдали 10 ракетних та 31 авіаційний удар по Україні протягом доби

Ворожі війська завдали 10 ракетних та 31 авіаційний удар. Здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 

Внаслідок цих злочинних дій постраждали цивільні об’єкти на Харківщині та Херсонщині. Є загиблі та поранені серед мирного населення.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. 

Окупанти з мінометів та артилерії обстріляли населені пункти Сеньківка, Єліне, Медведівка, Леонівка і Михальчина Слобода Чернігівської області; Сопич, Кореньок, Гірки, Рижівка, Іскрисківщина, Волфине, Олексіївка, Водолаги, Запсілля та Миропілля Сумської області.

Також постраждали понад 22 райони населених пунктів на Харківщині. Зокрема, Червоної Зорі, Ветеринарного, Стрілечої, Лук’янців, Вовчанських Хуторів, Землянок, Устинівки, Бологівки та Красного Першого. Також ворог завдав удару силами армійської авіації поблизу Дворічної та Огірцевого.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Стельмахівка, Діброва, Білогорівка, Федорівка та Роздолівка. 

Обстріляв понад 20 районів населених пунктів, зокрема, Гряниківки, Синьківки, Купянська та Табаївки Харківської області; Новоселівського, Стельмахівки, Макіївки, Ямполя, Невського, Діброви і Білогорівки на Луганщині та Григорівки, Спірного, Берестового, Роздолівки та Федорівки Донецької області.

Завдав авіаударів неподалік Гряниківки, Котлярівки, Крохмального на Харківщині та Серебрянського лісництва і Білогорівки на Луганщині. 

Також постраждали Спірне та Сакко і Ванцетті Донецької області. На напрямку окупанти застосували 6 баражуючих боєприпасів типу "Ланцет".

На Бахмутському напрямку противник провів декілька безуспішних наступальних дій в районах населених пунктів Берхівка, Бахмут, Залізнянське, Іванівське, Часів Яр, Диліївка та Василівка.

Обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Залізнянське, Берхівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Курдюмівка, Майорськ, Північне, Іванопілля та Красногорівка Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках відзначено безуспішні наступальні дії ворога поблизу населених Водяне, Невельське, Новомихайлівка і Пречистівка. 

Під артилерійські обстріли потрапили близько 25 населених пунктів. Зокрема, Новобахмутівка, Авдіївка, Бердичі, Орлівка, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів. Серед них - Времівка, Новопіль Донецької області; Зелене Поле, Ольгівське, Полтавка, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Камянське, Лукянівське, Степногріськ та Павлівське - Запорізької, а також Марганець, Червоногригорівка та Нікополь на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку від артилерії російських окупаційних військ постраждали, зокрема, Михайлівка, Гаврилівка, Берислав, Веселе, Одрадокамянка, Миколаївка, Кринки, Новотягинка, Херсон та Зимівник Херсонської області. А загалом - райони понад 30 населених пунктів.

Ворог приховано мобілізує чоловіків з Кавказу, зокрема і в'язнів

З метою поповнення масштабних втрат в живій силі, ворог продовжує приховану мобілізацію в Російській Федерації. Зокрема, в регіонах Кавказу, триває активна примусова мобілізація чоловіків призовного віку з метою відправки для участі в бойових діях на території України. 

Мобілізації підлягають всі чоловіки незалежно від стану здоров’я та бажання воювати, зазначають у Генштабі. 

"Велика кількість мобілізованих - це громадяни, які відбували чи відбувають покарання в пенітенціарних закладах. Ув’язнених звільняють за умови добровільної участі в бойових діях на території України", - додають військові.

На окупованій Луганщині оператори відключили доступ до інтернету

В деяких районах тимчасово окупованих територій Луганської області мобільні оператори відключили доступ до мережі Інтернет з метою перешкоджання передачі даних про дії російських окупаційних військ та боротьби з патріотично налаштованим до України населенням. 

Відключення мережі Інтернет має відбутися на всіх тимчасово окупованих територіях Луганської області.

ЗСУ уразили склади, позиції ЗРК й райони скупчення загарбників

Авіація Сил оборони за добу, 23 лютого, завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили противника, склад боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів та один інший важливий об’єкт ворога.

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