Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією У Мелітополі окупанти залучають дітей до "юнармії", маріупольцям пропонують будувати військові укріплення за їжу, - Генштаб

У Мелітополі окупанти залучають дітей до "юнармії", маріупольцям пропонують будувати військові укріплення за їжу, - Генштаб

23 лютого, 2023 четвер
19:25
війна з Росією

Окупанти у Мелітополі планують для дітей з усього міста так звану "присягу в юнармію", а в Маріуполі, користуючись гуманітарною кризою, пропонують місцевим будувати військові укріплення за їжу

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 23 лютого.

"В Мелітополі Запорізької області у місцевій школі для дітей з усього міста начебто на “добровільній основі” планується прийняття присяги “юнармійців”. Також, на базі вказаного навчального закладу планується сформувати так званий “всєросійський корпус спасатєлєй”, - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою у Маріуполі росіяни схиляють місцеве населення за продовольчі пайки залучатися до обладнання позицій навколо міста. Зазначається, що оплата зазначеної трудової діяльності не визначена, більшість місцевих отримують лише продовольчі набори.

Авіація ЗСУ за добу завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів

Авіація ЗСУ за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 4 удари по позиціях ЗРК.

Своєю чергою ракетні та зенітні війська уразили 3 райони зосередження живої сили та один інший важливий об’єкт ворога.

Також, Генштаб підтвердив, що в Донецьку в ніч з 21 на 22 лютого до травматологічного центру прибули 6 автомобілів швидкої допомоги з пораненими військовослужбовцями РФ.

Протягом доби росіяни завдали 28 авіа- та 9 ракетних ударів

Один з ракетних ударів прийшовся по цивільній адмінбудівлі міста Дворічна на Харківщині.

Росіяни також здійснили понад 40 обстрілів з РСЗВ, внаслідок чого постраждали цивільні об’єкти міст Берислав, Зеленівка та Білозерка на Херсонщині. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. 

Основні зусилля РФ зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Змін у складі та положенні ворожих угруповань військ не відзначається. 

Для уточнення положення наших підрозділів та коригування вогню артилерії противник активно веде повітряну розвідку. Як наслідок -  втрачає техніку: ЗСУ знищили російські БПЛА типу “Мерлін” та “Зала”.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.  Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. 

Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Медведівка і Михальчина Слобода Чернігівської області; Сопич, Кореньок, Гірки, Бояро-Лежачі, Рижівка, Водолаги, Басівка і Майське Сумської області, а також 15 районів населених пунктів на Харківщині. Зокрема, Гранова, Красного, Мороховця, Зеленого, Вільчі, Нестерного, Бударок, Колодязного, Дворічної та Западного. 

На інших напрямках ситуація така:

  • На Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів декілька безуспішних наступальних дій в районах Стельмахівки, Білогорівки, Серебрянського лісництва та Федорівки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Берестове Харківської області; Червонопопівка, Невське, Діброва, Серебрянське лісництво та Білогорівка на Луганщині; Григорівка, Спірне, Берестове, Роздолівка та Федорівка Донецької області. Завдав авіаційних ударів поблизу Гряниківки, Котлярівки, Крохмального на Харківщині та Серебрянського лісництва і Білогорівки на Луганщині, а також Сакко-Ванцетті Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ поблизу Іванівського, Диліївки та Бахмута. Обстрілів зазнали 13 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Берхівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка та Дружба Донецької області. Окупанти завдав удару силами армійської авіації в районі Васюківки.
  • На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів наступ поблизу Кам’янки, Водяного, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки – успіху не мав. Під артилерійські обстріли потрапили райони близько 15 населених пунктів. Серед них - Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Веселе, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Нескучне, Вугледар, Золота Нива та Велика Новосілка.
  • На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів. Серед них - Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області та Вищетарасівка, Добра Надія і Марганець - Дніпропетровської.
  • На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали, зокрема, Качкарівка, Козацьке, Львове, Іванівка, Микільське, Молодіжне, Зеленівка, Антонівка, Білозерка та Дніпровське Херсонської області. А загалом райони 25 населених пунктів.

На півдні України 22 лютого ЗСУ ліквідували російські моторні човни, безпілотники та реактивну систему залпового вогню.

Маріуполь
Мелітополь
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Читайте також:
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
22 лютого, 2023 середа
Байден проти Путіна. Що буде далі з Україною та світом
22 лютого, 2023 середа
Російське населення змінило ставлення до війни в Україні, - Центр нацспротиву
Алексей Голобуцкий
Автор Олексій Голобуцький
22 лютого, 2023 середа
У Росії шукають шляху до миру без Путіна
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.23
    Купівля 39.23
    Продаж 39.88
  • EUR
    Купівля 41.15
    Продаж 42.07
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
23 лютого
20:17
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
"Є зацікавлені країни": Нуланд заявила, що США обговорюють надання Україні винищувачів
20:16
Ексклюзив
сепар лнр
Керівником вагоноремонтного заводу в Дніпрі є бойовик "ЛНР", який виїхав на непідконтрольні Україні території, - Bihus.Info
20:08
OPINION
Ігор Гулик
Гуляш по-орбанівськи непотравний
20:07
санкції проти РФ
Члени ЄС вчергове не змогли узгодити 10 пакет санкцій проти РФ, – журналіст Йозвяк
20:01
Борис Джонсон
Вигнати Путіна, вступити в НАТО: Джонсон розповів, якою бачить перемогу України
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 365-го дня війни: Leopard, бойові літаки НАТО, $39 млрд допомоги та знищені ворожі зенітно-ракетні комплекси
19:54
Делегат ПА ОБСЄ від Латвії Ріхардс Колс
На ПА ОБСЄ депутат від Латвії Колс назвав делегатів РФ воєнними злочинцями і послав за російським кораблем
19:39
Новини компаній
Холдинг TECHIIA заперечив звинувачення і заявив про готовність до будь-яких перевірок
19:00
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
Україна встояла і стала взірцем боротьби за свободи та демократії у світі, - Яценюк
18:41
Руслан Хасбулатов та Борис Єльцин (ліворуч)
Під Москвою знайшли мертвим російського олігарха з оточення Єльцина, - росЗМІ
18:33
Гео Лерос
Нардепа Лероса відсторонили від засідань Ради, він вважає це помстою за критику Єрмака
18:22
"Пам'ятаємо! Не пробачимо!": НБУ представив пам'ятну купюру номіналом 20 гривень
18:04
OPINION
Анатолій Амелін
Гравець чи Медоїд. Сценарії для України
17:47
G7
Країни G7 ухвалили цьогоріч виділити Україні $39 млрд
17:40
Оновлено
прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес
Навчання ЗСУ на Leopard і 4,4 млн євро на Grain from Ukraine: прем'єр Іспанії Санчес виступив у Раді та зустрівся із Зеленським
17:10
Депортація 16 тис. дітей, масові зґвалтування, 6 млн біженців: Зеленська в ООН закликала створити трибунал для РФ за злочини проти людяності
17:06
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:57
Китай
Китай заявив, що надана США Україні зброя контрабандою потрапляє до Європи, українське МЗС відреагувало
16:54
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
Путін визнає безлад в армії й ВПК та руйнівний вплив санкцій, але зупиняти агресію в Україну не буде, - FT
16:44
Авіація ЗСУ
ЗСУ закликали українців зберігати інформаційну тишу щодо переміщення авіації
16:27
Вболівати і донатити: Parimatch і KOLO передали ЗСУ дрони-розвідники, придбані на внески глядачів-патріотів
16:24
росія хакер
Після візиту Мелоні Італія зазнала масштабної атаки хакерів з РФ
16:20
Бізнес, економіка під час війни
Бізнес в рік війни
16:13
Ексклюзив
ОБСЄ
Наша головна мета в ОБСЄ - вигнати росіян з організації, - Ірина Геращенко
16:07
OPINION
Mason Lemberg
Історія з Трухіним дискредитує волонтерів
16:05
Ексклюзив
Ворог не зміг перерізати логістику Бахмута, - екскомандир полку Азов Жорін
16:05
У Лондоні дорогу до російського посольства пофарбували в кольори прапора України
16:03
В Ірані розбився вертоліт з міністром спорту на борту
15:49
зима, ялинка, мороз
Від морозів до потепління: прогноз погоди на 24 лютого від Наталки Діденко
15:39
Молдова
Молдова викрила підготовку перевороту іншою державою: з 5 фігурантів двоє під вартою з грудня, решта - підозрювані
15:30
Віктор Медведчук та Оксана Марченко
Акції, будинки, авто: суд арештував майно дружини Медведчука Оксани Марченко на понад 5,6 млрд грн
15:24
Як перемогти Кличка, де воюють коти і чому помирають від дієти – 5 книг про людську винахідливість
15:20
Ексклюзив
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
На півдні України ЗСУ за добу знищили два російські човни та дрони, - Гуменюк
14:52
На фото Дмитро Кулеба
Кулеба заявив, що Україна не використовуватиме західні літаки для обстрілів території РФ
14:43
Напівзруйнований будинок у Києві
Рада ухвалила закон про компенсацію за зруйноване внаслідок бойових дій житло
14:43
Військова допомога
Опитування: 91% громадян ЄС підтримують надання Україні гуманітарної допомоги, а військової - лише 65%
14:30
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін своїми руками прискорює розвал Росії, - дипломат Єльченко
14:18
Латвія
Сейм Латвії закликав до всеохоплюючої ізоляції Росії
14:05
школа
Стали відомі обов'язкові предмети на НМТ–2023
14:03
Анонс
До річниці повномасштабного вторгнення Еспресо покаже фільм "Як у вас починалося 24 лютого?"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV