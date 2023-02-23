На півдні України ЗСУ за добу знищили два російські човни та дрони, - Гуменюк
На півдні України 22 лютого ЗСУ ліквідували російські моторні човни, безпілотники та реактивну систему залпового вогню
Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
За її словами, на півдні України ситуація складна, росіяни обстрілюють правобережжя Херсонщини. Проте українські захисники продовжують результативну контрбатарейну боротьбу.
"За минулу добу нам знову вдалося знищити два моторні човни, які приготували для себе ДРГ, тобто ці задуми не стали реальністю. Ми знищили реактивну систему залпового вогню на Кінбурнській косі, із якої ворог обстрілював Очаківщину", - наголосила Наталія Гуменюк.
Вона зауважила, що росіяни продовжують вести розвідку, зокрема безпілотну. Українські військові збили два дрони окупантів.
- 15 лютого Наталія Гуменюк розповіла, що за добу українські військові знищили три човни російських диверсантів.
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