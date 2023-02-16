Про це вона повідомила в етері Еспресо.

"Характерним є те, що вороги почали обходити місцеве населення і вилучати всі надводні плавзасоби, які можуть знайти на лівому березі. Наша робота досить результативна по виявленню облаштованих плавзасобів для диверсійно-розвідувальних груп. За минулу добу, 15 лютого, нами було знищені три таких човни, які ворог облаштував під ДРГ", - розповіла керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь".



Наталія Гуменюк додала, що також продовжується робота по спостережних пунктах і пунктах дислокації або логістики, які противник потроху облаштовує на островах, намагаючись просунутися на цій території для того, щоб обстріли сягали далі, а не тільки узбережжя правого берега.