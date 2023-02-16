Окупанти вилучають плавзасоби у місцевого населення на лівому березі Херсонщини, - Гуменюк
Наталія Гуменюк, керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь", зазначила, що за минулу добу, 15 лютого, було знищено три човни, які ворог облаштував під ДРГ
Про це вона повідомила в етері Еспресо.
"Характерним є те, що вороги почали обходити місцеве населення і вилучати всі надводні плавзасоби, які можуть знайти на лівому березі. Наша робота досить результативна по виявленню облаштованих плавзасобів для диверсійно-розвідувальних груп. За минулу добу, 15 лютого, нами було знищені три таких човни, які ворог облаштував під ДРГ", - розповіла керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь".
Наталія Гуменюк додала, що також продовжується робота по спостережних пунктах і пунктах дислокації або логістики, які противник потроху облаштовує на островах, намагаючись просунутися на цій території для того, щоб обстріли сягали далі, а не тільки узбережжя правого берега.
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