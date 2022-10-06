Доля російських військ в Херсоні вирішена, - військовий експерт Притула

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"В Путіна більше немає жодних інструментів, щоб якось виграти цю війну. Єдине, що він може зробити так, це кинути в топку війни понад 500 тис. російських мобілізованих. Це його єдиний шанс змінити ситуацію. Тому він намагається зробити це якомога швидше", - пояснив Притула.

Експерт переконаний, що російські війська не зможуть втримати Херсон.

"На Півдні події будуть розвиватись дуже динамічно. Зокрема, звільнення Херсонщини на правому березі Дніпра, якщо росіяни самі до цього ще не втічуть. Оскільки там у них немає варіантів для відновлення наступальних дій. Доля російських військ на правому березі Дніпра вже вирішена і це лише питання часу. Єдине, що зараз вони намагаються робити, це перекидати техніку та особовий склад на лівий берег Дніпра, щоб утримати цей плацдарм. Однак, навряд чи їм вдасться довго втриматись на нашій території". - додав він.

3 жовтня ЗСУ вдарили по понтонній та паромній переправах противника через Дніпро на Херсонщині.

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