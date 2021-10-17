Донька мера Сокирян і сестра нардепа-"слуги", яка займається бізнесом у Києві, фотографується поруч з Кремлем та постить принизливі анекдоти про "бандерівців"

Жінка розмістила в інстаграмі світлину зі своїм чоловіком, на якій вони стоять поруч з московським Кремлем, а після того, як стала отримувати у відповідь негативні відгуки, розмістила вульгарний анекдот про "бандерівців", розповідає Еспресо.TV.







Користувачі обурені й закликають не користуватися послугами її торговельної марки Yaro.ua.







Юлія Василівна Привалова (в дівоцтві - Козак), слід наголосити, є рідною сестрою 37-річного народного депутата від "Слуги народу" Володимира Васильовича Козака, а її тато - ексголова Сокирянської райради, ексголова Сокирянської РДА, що на Буковині, і чинний наразі мер міста Сокиряни Василь Козак.







Чоловік Юлії Привалової - середній син покійного нині харківського мера Геннадія Кернеса Данило Привалов. Пара побралася 2015 року, коли Юлія мала 25 років.



Перед цим вона закінчила Київський інститут міжнародних відносин (КІМО).







В соцмережах називає себе "філософом".





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