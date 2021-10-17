Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Донька мера Сокирян і сестра нардепа-"слуги", яка займається бізнесом у Києві, фотографується поруч з Кремлем та постить принизливі анекдоти про "бандерівців"

Донька мера Сокирян і сестра нардепа-"слуги", яка займається бізнесом у Києві, фотографується поруч з Кремлем та постить принизливі анекдоти про "бандерівців"

17 жовтня, 2021 неділя
12:50
Суспільство Юлія Привалова

31-річна столична бізнесвумен Юлія Привалова, що займається постачанням їжі, потрапила в політичний скандал

Жінка розмістила в інстаграмі світлину зі своїм чоловіком, на якій вони стоять поруч з московським Кремлем, а після того, як стала отримувати у відповідь негативні відгуки, розмістила вульгарний анекдот про "бандерівців", розповідає Еспресо.TV.



Користувачі обурені й закликають не користуватися послугами її торговельної марки Yaro.ua.



Юлія Василівна Привалова (в дівоцтві - Козак), слід наголосити, є рідною сестрою 37-річного народного депутата від "Слуги народу" Володимира Васильовича Козака, а її тато - ексголова Сокирянської райради, ексголова Сокирянської РДА, що на Буковині, і чинний наразі мер міста Сокиряни Василь Козак.



Чоловік Юлії Привалової - середній син покійного нині харківського мера Геннадія Кернеса Данило Привалов. Пара побралася 2015 року, коли Юлія мала 25 років.

Перед цим вона закінчила Київський інститут міжнародних відносин (КІМО).



В соцмережах називає себе "філософом".


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

скандал
Геннадій Кернес
Кремль
російська пропаганда
Слуга народу
Сокиряни
бандерівці
Читайте також:
16 жовтня, 2021 субота
СБУ затримала грабіжників банків, що використовували документи покійних бійців АТО-ООС
Зеленский вагнергейт
14 жовтня, 2021 четвер
"Схеми" повідомили, що Зеленський і Шефір намагалися поза чергою вивести активи з банку Курченка під час ліквідації фінустанови
РНБО
15 жовтня, 2021 п'ятниця
РНБО помилково запровадила санкції проти 108 осіб, - Данілов
Київ
+6
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.25
    Купівля 26.25
    Продаж 26.51
  • EUR
    Купівля 30.22
    Продаж 30.64
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
17 жовтня
12:30
Monobank припинить обслуговування карток зі злотими
12:11
На недіючому Одеському нафтопереробному заводу невідомі підпалили сірку
11:53
Ультиматум Ізраїлю від ХАМАСу: $8 млн до 19 жовтня або відновляться ракетні обстріли, - ЗМІ
11:22
Колонія №1 у Сімферополі, Україна
В окупованому Сімферополі через пожежу в колонії евакуювали 197 осіб
11:00
Епіфаній
Перш ніж змінювати світ, треба почати з себе, - Епіфаній
10:38
Китай таємно випробував гіперзвукову ракету, яка облетіла всю Землю, - Financial Times
10:17
16 жовтня на фронті: 11 ворожих обстрілів, окупанти гатили з гранатометів
10:00
Франція вшанувала вбитого ісламістом вчителя Самуеля Паті
09:41
Панорама Одеси
Пандемія COVID в Україні: за добу - 11 тис. випадків, 219 смертей. Найбільше заражень - в Одесі
09:20
На Житомирщині фура розчавила легковика. Є загиблі
09:00
Вадим Синявський
"Якщо буде потрібно, і зі зброєю". Для розгону мітингарів в Білорусі залучатимуть МНС
08:40
Запоріжжя
У Запоріжжі зачиняються речові ринки, ресторани, великі ТРЦ, спортивні та концертні зали
08:14
В Єкатеринбурзі від паленого алкоголю померло 12 чоловіків та 6 жінок
07:46
Зеленський та Янукович
Зеленський та "Слуга народу" йдуть шляхом Януковича та Партії регіонів, - Володимир Цибулько
07:15
Lidl
Німецька мережа супермаркетів Lidl готується зайти на ринок України, - Lebensmittel Zeitung
07:00
Хто вигадав магічний реалізм, що таке порнографізи і де живе свобода неволі – 5 книг, які розвіють осінній смуток
2021, субота
16 жовтня
23:10
Катерина Бабкіна
Лауреаткою Центральноєвропейської літературної премії "Ангелус" стала Катерина Бабкіна
22:49
Василь Ломаченко
Ломаченко перед боєм з ексчемпіоном світу попрощався з Україною
22:32
ринок землі
Шмигаль назвав середню вартість гектару землі в Україні
22:20
Динамо - Шахтар
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після розгромних перемог "Динамо" та "Шахтаря"
22:00
Інтерв’ю
Олег Володкевич
"Ми бачимо абсолютно однакові причини війни", - режисер Олег Володкевич про паралелі сьогодення і України часів гетьмана Виговського
21:54
тест на коронавірус
В Україні порушено перші кримінальні провадження за підробку COVID-сертифікатів
21:40
Олексій Навальний
У Франції суд відхилив позов Навального до компанії Yves Rocher
21:22
Артем Довбик
Гол героя Євро-2020 Довбика допоміг "Дніпру-1" перемогти "Колос" в УПЛ
20:55
карантин у Львові
Ляшко розповів, доки українцям доведеться носити маски
20:30
Ларрі Міллер
Топменеджер Nike зізнався, що півстоліття тому вбив людину
20:09
Кріштіану Роналду (в червоній формі)
МЮ з Роналду програв "Лестеру" в божевільній перестрілці в АПЛ
19:43
Зонд NASA Lusy, Юпітер
NASA запустило до Юпітера зонд, який допоможе розкрити таємницю виникнення Сонячної системи
19:24
Дмитро Кулеба
Кулеба пообіцяв задавити російських злочинців у Гаазі
18:54
Денис Гармаш
Дубль Гармаша допоміг "Динамо" розтрощити "Львів" в УПЛ
18:25
В Одесі жінка, яка перебувала у розшуку, викрала евакуатор та влаштувала ДТП з тролейбусом
18:02
Віктор Коваленко
Гол, пас та перемога: Футболіст збірної України став героєм матчу чемпіонату Італії
17:27
ООС
16 жовтня на фронті: російські окупанти 6 разів порушили режим "тиші"
17:11
В Україні створили 900 мобільних бригад, які стежитимуть за дотриманням карантину, - Ляшко
16:55
Ексклюзив
Дмитро Медведєв
Стаття Медведєва ​– цілеспрямована образа президента України Зеленського, – Зубов
16:39
Північний потік-2
У Кремлі вже відкрито погрожують Європі енергетичною кризою
16:19
Матеуш Моравецький
Стіна на кордоні з Білоруссю має захистити Польщу від шантажу Лукашенка та Путіна, - Моравецький
15:54
Маріуполь - Металіст 1925
"Металіст 1925" на останній хвилині вирвав перемогу над "Маріуполем" в УПЛ
15:39
Білл Клінтон
У США розповіли про стан госпіталізованого експрезидента Клінтона
15:22
Девід Еймс
Скотланд-Ярд вважає вбивство члена парламенту в Британії терактом
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV