Донька захопленої росіянами у полон волонтерки Тайри виграла бронзу "Ігор нескорених"

Про це повідомляє збірна України на Invictus Games у facebook.

На змаганнях у Гаазі (Нідерланди) Анна-Софія Пузанова виборола бронзову медаль в стрільбі з лука в категорії новачків у свій день народження.

Анна-Софія Пузанова вийшла на церемонію нагородження з табличкою з іменем своєї матері, Юлії Паєвської, щоб показати, що зараз на змаганнях немає учасниці української збірної, яка утримується в полоні російськими військовими.

Взяти участь у змаганнях Анні запропонували організатори та фонд Ігор Нескорених з поваги до Тайри та її вкладу в спільноту Invictus Games.

Медаль Анни-Софії Пузанової стала для збірної України шостою на цих "Іграх нескорених". Раніше українці здобули одну золоту, дві срібні та дві бронзові нагороди.



17 березня стало відомо, що Юлія Паєвська потрапила у полон в Маріуполі.

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