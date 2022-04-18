Донька захопленої росіянами у полон волонтерки Тайри виграла бронзу "Ігор нескорених"
Анна-Софія Пузанова, яка є донькою захопленої росіянами у полон волонтерки-парамедика Юлії Паєвської, здобула бронзову медаль "Ігор нескорених"
Про це повідомляє збірна України на Invictus Games у facebook.
На змаганнях у Гаазі (Нідерланди) Анна-Софія Пузанова виборола бронзову медаль в стрільбі з лука в категорії новачків у свій день народження.
Анна-Софія Пузанова вийшла на церемонію нагородження з табличкою з іменем своєї матері, Юлії Паєвської, щоб показати, що зараз на змаганнях немає учасниці української збірної, яка утримується в полоні російськими військовими.
Взяти участь у змаганнях Анні запропонували організатори та фонд Ігор Нескорених з поваги до Тайри та її вкладу в спільноту Invictus Games.
Медаль Анни-Софії Пузанової стала для збірної України шостою на цих "Іграх нескорених". Раніше українці здобули одну золоту, дві срібні та дві бронзові нагороди.
- 17 березня стало відомо, що Юлія Паєвська потрапила у полон в Маріуполі.
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