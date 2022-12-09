Донорство безпечне на 100%: МОЗ спростувало міфи та закликало здавати кров

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"В Україні триває національна кампанія "Твоя кров може воювати". Кожен українець може підтримати військових і цивільних, для яких донорська кров є життєво необхідною. Ми зібрали найпопулярніші міфи про донорство, аби упередження не завадили вам – за бажання – долучитися до загальноукраїнської ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, згідно з дописом, уявлення про зараження донора інфекцією є хибним, оскільки всі інструменти для збору крові одноразові та стерильні.

"Із кров’ю контактують лише два предмети: скарифікатор (інструмент для проколювання пальця) і голка гемакона (контейнера для забору та зберігання крові). Вони стерильні. Використані інструменти при вас викидають", - кажуть у МОЗ.

Зокрема зазначається, що донорство не шкодить здоров'ю, навпаки - здача крові сприяє профілактиці серцево-судинних захворювань, стимуляції кісткового мозку, зменшує ризик утворення тромбів та омолодженню.

У міністерстві також зауважують, що донорство - це процес значно безболісніший, аніж під час "уколів краси" чи татуювання, до того ж процедура здачі крові триває лише 10-12 хв.

Також спростовано упередження про те, що лікарі заберуть надто багато крові.

"Усього 450 мл – більше у гемакон фізично не влізе. Це менше, ніж 1/10 крові у вашому організмі. При регулярному харчування всі компоненти відновлюються за 21 день. Часто донори відчувають у цей період не слабкість, а навпаки – приплив енергії", - пишуть у МОЗ.

Міністерство також запевняє, що донорство крові не викликає звикання на хімічному рівні. Зазначається, що багато донорів починають здавати кров кілька разів на рік, але з мотивації рятувати життя та поліпшувати стан свого здоров'я.

17 листопада Ірина Верещук закликала українців здати донорську кров для українських військовослужбовців.

29 листопада Львівський Центр Служби Крові закликав львів’ян ставати донорами для поранених захисників та хворих громадян.

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