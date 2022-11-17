Українців закликали здати донорську кров для захисників

Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук закликає кожного українця зробити внесок у перемогу – здавати кров для наших захисників. Адже кожен день наші воїни ведуть жорстокі бої з ворогом", – пише пресслужба.

Нині потреба у донорської крові на передовій є щоденною. Тому має бути відповідний запас, аби всі, кому необхідно, отримували її одразу. Один українець, який здасть свою кров, може врятувати життя двом-трьом бійцям.

"Я долучилась до онлайн-реєстру донорів і закликаю кожного, хто має можливість та є придатним за станом здоров’я, приєднатися. Це наш обов’язок віддати невелику частку того, що рятує життя нашим воїнам, – своєї крові. Так ми разом боремося з ворогом, рятуємо життя та наближаємо нашу перемогу", – наголосила Верещук.

Для того аби долучитися до донорства потрібно зателефонувати до центрів крові свого міста й записатися в їхні бази або внести свої дані в онлайн-реєстри донорів. Якщо нині вашої групи в банку достатньо, то медики викличуть за потреби.

Також необхідно стежити за оголошеннями центрів про нагальні потреби в донорах певних груп крові.

Львівський обласний центр служби крові потребує донорської крові всіх груп, найбільше необхідна кров із резусом (-) "мінус".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb