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Допомагатиме жінкам, які пережили російський полон: в Україні почав роботу Фонд ім. Шептицького

17 серпня, 2022 середа
17:57
Суспільство В Україні почав роботу Фонд ім. Шептицького

В Україні розпочав роботу Фонд імені Блаженного Священномученика Климентія Шептицького для допомоги жінкам, які перебували в російському полоні, та дітям, які втратили батьків під час війни

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як йдеться у повідомленні, в Україні розпочав роботу Фонд імені Блаженного Священномученика Климентія Шептицького для допомоги жінкам, які перебували в російському полоні, та дітям, які втратили батьків під час війни. Фонд створено за спільною ініціативою урядів України та Польщі.

"Місія Фонду в Україні – допомогти жінкам, які перебували в російському полоні, та дітям, які втратили батьків під час війни. Польський уряд виділив Фонду 8 млн злотих (близько 64 млн грн). Для сиріт війни передбачено щомісячну грошову допомогу близько 5700 грн. А звільненим з російського полону жінкам Фонд одноразово виплачуватиме близько 80 тис. грн", - пише Мінреінтеграції.

Також зазначається, що Фонд Шептицького фінансуватиме психологічну підтримку звільнених жінок та їхню реабілітацію в оздоровчо-відпочинкових таборах.

Заявки про допомогу приймаються в електронній формі через сайт.

  • Служба безпеки України запустила онлайн-сервіс із пошуку військовополонених і зниклих безвісти в умовах війни.

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Україна
Польща
полонені
війна з Росією
Ірина Верещук
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