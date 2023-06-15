Про це інформує Офіс генпрокурора та Служба безпеки України.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав чоловіка винним у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України)", - заявила пресслужба.

У суді прокурори довели, що 62-річний житель села Новий Бурлук Чугуївського району підтримував Росію та виступав проти української влади. Після тимчасової окупації населеного пункту зловмисник сприяв армії країни-спонсорки тероризму та став помічником коменданта РФ.

Минулого року з березня минулого року чоловік показував російським військовим домівки односельців. Потім разом грабували будинки, погрожуючи зброєю мирним жителям. Зокрема вилучали гроші, авто, побутову техніку та інше майно.

За роботу рашисти дозволили фігуранту забирати частину награбованих речей та вільно пересуватися у районі.

Після деокупації СБУ затримала підсудного у вересні 2022 року.

Фото: Служба безпеки України

"У суді він свою вину не визнав та додав, що державу не зрадив", - розповіли в прокуратурі.

Чоловіка засуджено до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Також його позбавили права працювати в органах державної влади та займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування на 12 років.

Нині триває строк на апеляційне оскарження вироку.