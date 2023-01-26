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Допомога Україні є єдиним способом захистити Європу, - президент Латвії

26 січня, 2023 четвер
11:51
війна з Росією Президент Латвії Егілс Левітс

Президент Латвії Егілс Левітс заявив, що підтримка Києва - це єдиний спосіб захистити Європу, зокрема він привітав рішення надати захисникам бойові танки Leopard 2

Про це мовиться в інтерв'ю президента Латвії для DW.

Відповідаючи на запитання, чи не перетнула Європа "червоні лінії", узгодивши постачання бойових танків для України, латвійський політик зазначив, що РФ зробила це першою, розпочавши повномасштабне вторгнення.

"Ми всі в Європі зараз більше думаємо про нашу оборону, тому що у нас є агресивний сусід. - заявив він. - А оскільки у нас є агресивний сусід, то, зрозуміло, ми нарощуємо наші оборонні здатності. Егілс Левітс нагадав, що "не НАТО, не Європа, не Німеччина та Латвія є джерелом війни, а Росія". "І, звісно, ми захищаємось. Оборона наших держав - наш обов'язок", - заявив президент Латвії .

Егілс Левітс також ствердив, що підтримка Києва - єдиний метод захистити Європу. І сказав, що передача танків Leopard 2 - правильне рішення, бо "безпека Європи перебуває під загрозою".

  • Нагадаємо, раніше ексголова МЗС Латвії Лінас Лінкявічюс заявив, що зволікання з наданням Україні озброєння, необхідного для визволення від загарбників, лише заохочує агресора до продовження війни.

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