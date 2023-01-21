Зволікання з наданням Україні зброї лише заохочує Путіна продовжувати війну, - ексголова МЗС Латвії

Таке переконання він висловив у twitter.

"Ті, хто кажуть, що намагаються уникнути Третьої світової війни, насправді роблять прямо протилежне, відкладаючи життєво важливі та дуже необхідні рішення, які дозволять Україні звільнити свою територію і припинити війну. Сумніви і нерішучість лише заохочують агресора", - написав Лінкявічюс.

Польща має намір передати танки Leopard 2 Україні, попри те, яким буде рішення Берліна як країни-виробника цієї техніки. Згодом повідомлялося, що уряд ФРН не заперечує, аби Варшава надіслала Leopard Україні.

Очільник Пентагону Ллойд Остін і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус напередодні засідання "Рамштайну" провели переговори щодо передачі Україні танків Leopard.

За інформацією FAZ, Чехія та Словаччина мали отримати від Німеччини танки Leopard 2, однак на зустрічі в Рамштайні могли запропонувати доставити техніку в Україну.

20 січня у Німеччині, на американській авіабазі "Рамштайн", розпочалася восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що "це вирішальний момент для України та всього світу". Утім під час неї не узгодили постачання Україні танків Leopard.

21 січня стало відомо, що міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії закликали Німеччину негайно надати танки Leopard Україні.

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