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Зволікання з наданням Україні зброї лише заохочує Путіна продовжувати війну, - ексголова МЗС Латвії

21 січня, 2023 субота
16:11
війна з Росією Лінас Лінкявічюс

Ексголова МЗС Латвії Лінас Лінкявічюс заявив, що зволікання з наданням Україні озброєння, необхідного для визволення від загарбників, лише заохочує агресора до продовження війни

Таке переконання він висловив у twitter.  

"Ті, хто кажуть, що намагаються уникнути Третьої світової війни, насправді роблять прямо протилежне, відкладаючи життєво важливі та дуже необхідні рішення, які дозволять Україні звільнити свою територію і припинити війну. Сумніви і нерішучість лише заохочують агресора", - написав Лінкявічюс.

  • Польща має намір передати танки Leopard 2 Україні, попри те, яким буде рішення Берліна як країни-виробника цієї техніки. Згодом повідомлялося, що уряд ФРН не заперечує, аби Варшава надіслала Leopard Україні.
  • Очільник Пентагону Ллойд Остін і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус напередодні засідання "Рамштайну" провели переговори щодо передачі Україні танків Leopard.
  • За інформацією FAZ, Чехія та Словаччина мали отримати від Німеччини танки Leopard 2, однак на зустрічі в Рамштайні могли запропонувати доставити техніку в Україну.
  • 20 січня у Німеччині, на американській авіабазі "Рамштайн", розпочалася восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що "це вирішальний момент для України та всього світу". Утім під час неї не узгодили постачання Україні танків Leopard.
  • 21 січня стало відомо, що міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії закликали Німеччину негайно надати танки Leopard Україні. 

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зброя
Німеччина
зброя для України
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