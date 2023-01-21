Очільники МЗС країн Балтії закликали Німеччину передати Україні танки Leopard

Про це від імені трьох країн у твіттері написав очільник МЗС Латвії Едгарc Рінкевичс.

"Ми, міністри закордонних справ Латвії, Естонії та Литви, закликаємо Німеччину негайно надати Україні танки Leopard", - ідеться в повідомленні.

Рінкевичс зазначив, що це необхідно для допомоги Україні в подоланні російської агресії та швидкого відновлення миру в Європі. Він наголосив, що саме Німеччина як провідна європейська держава несе особливу відповідальність у цьому питанні.

Польща має намір передати танки Leopard 2 Україні, попри те, яким буде рішення Берліна як країни-виробника цієї техніки. Згодом повідомлялося, що уряд ФРН не заперечує, аби Варшава надіслала Leopard Україні.

Очільник Пентагону Ллойд Остін і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус напередодні засідання "Рамштайну" провели переговори щодо передачі Україні танків Leopard.

За інформацією FAZ, Чехія та Словаччина мали отримати від Німеччини танки Leopard 2, однак на зустрічі в Рамштайні могли запропонувати доставити техніку в Україну.

20 січня у Німеччині, на американській авіабазі "Рамштайн", розпочалася восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що "це вирішальний момент для України та всього світу". Утім під час неї не узгодили постачання Україні танків Leopard.