Дорадо в духовці. Рецепт приготування
Дорадо з томатами в духовці при мінімальній кількості жиру та спецій. Пропонуємо дуже смачний та простий у приготуванні рецепт
Інгредієнти (на 2 порції):
- Дві риби дорадо
- Два помідори
- Один зубчик часнику
- 70 мл оливкової олії
- Одна цибулина
- Спеції: морська сіль, чорний перець, перець горошок, лавровий лист, сухі ароматні трави тощо
- Петрушка та лимон - для прикраси
Рецепт приготування дорадо:
- Поволі розморожуємо дорадо, найкращий варіант - викласти рибу на ніч з морозильної камери в холодильник
- Акуратно очищаємо рибу від луски
- Хвіст та плавці залишаємо
- Патраємо нутрощі разом із жиром
- Видаляємо зябри, голову залишаємо
- За допомогою кухонних ножиць і ножа вирізаємо хребет, видаляємо великі кістки
- Робимо з боків риби по чотири поперечних надрізи глибиною до 10 мм
- У ступці розтираємо спеції
- Додаємо половину чайної ложки морської солі та дві горошини запашного перцю
- Після розтирання ми отримаємо духмяну суміш спецій для риби
- Посипаємо рибу спеціями зсередини та трохи по шкурі
- Нехай риба так полежить п’ятнадцять хвилин
- А тим часом ми очищаємо цибулину й нарізаємо її кільцями
- На сковорідці розігріваємо дві столові ложки оливкової олії
- Обсмажуємо цибулю до золотистого відтінку
- Смаженою цибулею наповнюємо порожнину дорадо
- Додаємо всередину рибин ще по лавровому листку
- Дно форми для запікання змащуємо рослиною олією
- Застеляємо листом пергаментного паперу
- Змащуємо папір рослинною олією
- Нарізаємо один помідор пластівцями до 5 мм товщиною
- Кладемо наші скибочки в один пласт на папір
- Помідор трохи підсолюємо
- Поверх вкладаємо рибу
- Очищений зубчик часнику дрібно натираємо та змащуємо легко поверхню риби
- Залишками оливкової олії змащуємо рибу
- Другий помідор нарізаємо скибочками та вкладаємо у проміжки між дорадо
- Розігріваємо духовку до 200 градусів
- Ставимо форму з рибкою в духовку
- Запікаємо пів години
- Готову рибу акуратно перекладаємо на тарілку
- Додаємо часточки запеченого помідора
- Додаємо трохи петрушки
- Поливаємо лимонним соком
- Страву подаємо гарячою
Смачного!
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.24
Купівля 38.24Продаж 39.08
-
EUR
Купівля 40.23Продаж 41.2
- Актуальне
- Важливе