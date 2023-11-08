Дощ мине, але на сході очікується рвучкий вітер: прогноз погоди на 9 листопада від Наталки Діденко
У четвер, 9 листопада, дощі оминуть усі регіони України, окрім сходу та південного сходу. Також у східних областях очікуються сильні пориви вітру
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Так, у середу з України майже остаточно відійде циклон, однак трохи затримається на сході та південному сходу. Там вночі ще пройдуть дощі.
Водночас по всій країні очікується переважно суха погода, окремі вологі залишки можливі вдень на півночі та в центрі.
Температура повітря в Україні становитиме впродовж дня +7...+12 °C, у південній частині до +15 °C.
У східних областях пориви північно-західного вітру досягатимуть 15-20 метрів за секунду.
У Києві в четвер істотних опадів не очікується, максимальна температура повітря крутитиметься поблизу +8+10 °C.
Натомість уже в суботу знову пройдуть дощі.
- У середу, 8 листопада, як і прогнозували синоптики, погода в Україні змінилася - холодніше стало всюди, окрім півдня. У більшості областей пройшли дощі різної сили, оминули опади лише південний схід країни
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