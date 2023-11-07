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Температура знизиться, а дощі пройдуть всюди, окрім трьох областей: прогноз погоди на 8 листопада від Наталки Діденко

7 листопада, 2023 вiвторок
12:10
Суспільство дощ

У середу, 8 листопада, погода в Україні зміниться - холодніше стане всюди, окрім півдня. У більшості областях очікуються дощі різної сили, оминуть опади лише південний схід країни

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Зазначається, що у середу в Україну прийде циклон, який принесе з собою атмосферні фронти. Тому в цей день на більшості території України пройдуть дощі, а подекуди навіть сильні. 

Також збільшиться хмарність.

Опади не дійдуть лише на південний схід - Крим, Запорізька та Донецька області.

Температура повітря значно знизиться у трьох регіонах

Особливе пониження температури буде відчутно на заході, півночі та у центрі України. Максимальні показники термометра - близько +7...+12°C.

Через похолодання у Карпатах завтра можливий мокрий сніг.

На сході похолоднішає лише на Харківщині, а на Донеччині та Луганщині буде тепло - +12...+16°C.

Найтеплішою передбачається погода у південній частині, там пануватимуть +16...+20°C. У Криму та на півдні Одещини очікуються +20...+22°C.

Загалом погода в Україні варіюватиметься від +7 до +22 °C.

Погода в столиці та прогноз на тиждень

У Києві середа очікується із дощем та похолоданням. Вдень температура сягатиме лише +9°C.

Як зазначила синоптик, це похолодання наступного дня, 9 листопад, а пошириться практично на всю територію України.

Водночас більш серйозне зниження температури повітря передбачається у кінці наступного тижня, із 17-18 листопада.

  • Нагадаємо, цієї суботи на більшості територій України простежувалася похмура погода з дощами та сильним вітром. А у неділю опади припинилися і температура повітря піднялася.
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