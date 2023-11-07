Температура знизиться, а дощі пройдуть всюди, окрім трьох областей: прогноз погоди на 8 листопада від Наталки Діденко
У середу, 8 листопада, погода в Україні зміниться - холодніше стане всюди, окрім півдня. У більшості областях очікуються дощі різної сили, оминуть опади лише південний схід країни
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Зазначається, що у середу в Україну прийде циклон, який принесе з собою атмосферні фронти. Тому в цей день на більшості території України пройдуть дощі, а подекуди навіть сильні.
Також збільшиться хмарність.
Опади не дійдуть лише на південний схід - Крим, Запорізька та Донецька області.
Температура повітря значно знизиться у трьох регіонах
Особливе пониження температури буде відчутно на заході, півночі та у центрі України. Максимальні показники термометра - близько +7...+12°C.
Через похолодання у Карпатах завтра можливий мокрий сніг.
На сході похолоднішає лише на Харківщині, а на Донеччині та Луганщині буде тепло - +12...+16°C.
Найтеплішою передбачається погода у південній частині, там пануватимуть +16...+20°C. У Криму та на півдні Одещини очікуються +20...+22°C.
Загалом погода в Україні варіюватиметься від +7 до +22 °C.
Погода в столиці та прогноз на тиждень
У Києві середа очікується із дощем та похолоданням. Вдень температура сягатиме лише +9°C.
Як зазначила синоптик, це похолодання наступного дня, 9 листопад, а пошириться практично на всю територію України.
Водночас більш серйозне зниження температури повітря передбачається у кінці наступного тижня, із 17-18 листопада.
- Нагадаємо, цієї суботи на більшості територій України простежувалася похмура погода з дощами та сильним вітром. А у неділю опади припинилися і температура повітря піднялася.
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