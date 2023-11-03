Дощова субота і сонячна неділя: Наталка Діденко розповіла про погоду на вихідні
У суботу, 4 листопада, на більшості територій України очікується похмура погода з дощами та сильним вітром. А у неділю, 5 листопада, опади припиняться, а температура повітря підніметься
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Завтра атмосферний фронт доставить вологу повітряну масу. Пройдуть помірні дощі.
Прогноз 4 листопада
Країну накриють опади
У суботу буде багато дощів в Україні, проте не всюди.
На заході, півночі, Вінниччині та Черкащині варто очікувати опадів. Похмура волога погода супроводжуватиметься сильним вітром і з подекуди штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.
Де очікувати суху погоду
У східних та південних регіонах, а також на Полтавщині, у Дніпропетровському та Кропивницькому районах опадів не бути.
Проте й тут очікується сильний вітер південних напрямків.
Температура повітря в суботу передбачається +14...+19 °C, на півдні +20...+25 °C, на північному сході +10...+13 °C.
Прогноз 5 листопада
Дощі зміняться сонцем
У неділю на сході, півдні, півночі та центрі опадів не буде.
Стовпчики термометра удень на півдні піднімуться до +19...+22 °C.
В одному з регіонів дощі затримаються
Дощі найбільш ймовірні у західних областях України.
Температура повітря 5 листопада протягом дня +14...+19 °C.
Яку погоду очікувати вихідними у столиці
У Києві завтрашній день буде дощовим, завіватиме сильний вітер, особливо в другій половині дня та ввечері. Можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.
Температура повітря близько +14 °C.
А ось 5 листопада, у неділю, дощ припиниться, температура повітря підскочить аж до +17 °C. Хоча залишиться рвучкий вітер південного походження.
- Сьогодні в Україні неоднорідна погода: на півдні, сході та в центральних районах дощі.
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