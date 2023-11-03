Дощова субота і сонячна неділя: Наталка Діденко розповіла про погоду на вихідні

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Завтра атмосферний фронт доставить вологу повітряну масу. Пройдуть помірні дощі.

Прогноз 4 листопада

Країну накриють опади

У суботу буде багато дощів в Україні, проте не всюди.

На заході, півночі, Вінниччині та Черкащині варто очікувати опадів. Похмура волога погода супроводжуватиметься сильним вітром і з подекуди штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

Де очікувати суху погоду

У східних та південних регіонах, а також на Полтавщині, у Дніпропетровському та Кропивницькому районах опадів не бути.

Проте й тут очікується сильний вітер південних напрямків.

Температура повітря в суботу передбачається +14...+19 °C, на півдні +20...+25 °C, на північному сході +10...+13 °C.

Прогноз 5 листопада

Дощі зміняться сонцем

У неділю на сході, півдні, півночі та центрі опадів не буде.

Стовпчики термометра удень на півдні піднімуться до +19...+22 °C.

В одному з регіонів дощі затримаються

Дощі найбільш ймовірні у західних областях України.

Температура повітря 5 листопада протягом дня +14...+19 °C.

Яку погоду очікувати вихідними у столиці

У Києві завтрашній день буде дощовим, завіватиме сильний вітер, особливо в другій половині дня та ввечері. Можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря близько +14 °C.

А ось 5 листопада, у неділю, дощ припиниться, температура повітря підскочить аж до +17 °C. Хоча залишиться рвучкий вітер південного походження.