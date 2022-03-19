Досі не зрозуміло, чому не підірвали мости у Чонгарі та Херсоні, - Юрій Бутусов
Український журналіст і військовий оглядач, головний редактор порталу ЦензорНет Юрій Бутусов стверджує, що стратегічні мости на Херсонщині мали бути виведені з ладу шляхом підриву, але вчасно цього не було зроблено. Аби розібратися в ситуації Бутусов почав збирати відповідні факти
Про це сьогодні, 19 березня 2022 року, журналіст повідомив у себе на фейсбуці, передає Еспресо.TV.
"Однією з найбільших загадок війни, які потрібно дослідити, яка має великий вплив на хід подій на півдні України, є невиконання плану підриву мостів через Чонгар з Криму до Херсонщини. Невідомо що там сталось", - пише Бутусов.
За його словами, в усіх планах оборони півдня на першому місці був підрив мостів.
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"Про це говорили сотні разів, це в першу чергу перевіряли численні інспекції, це завжди відпрацьовували на командно-штабних маневрах. Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління було дубльована, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости. І попри таке важливе оперативне значення, мости не підірвані. Не підірвані мости на Чонгарі, і не підірваний міст навіть у Херсоні, куди противник не зайшов у перший день нападу. І тому швидкість просування російських військ на цьому напрямку була високою", - наголошує Юрій Бутусов.
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Журналіст просить надсилати йому будь-які факти з цього приводу.
"Якщо хтось володіє інформацією що стало з мостами, чому вони не підірвані, тобто є очевидцем або володіє достовірною інформацією - напишіть будь ласка у месенджер.
В мене нема версій, що там могло статись, нема інформації, просто важливо дізнатись факти", - каже Бутусов.
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