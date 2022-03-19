Досі не зрозуміло, чому не підірвали мости у Чонгарі та Херсоні, - Юрій Бутусов

Про це сьогодні, 19 березня 2022 року, журналіст повідомив у себе на фейсбуці, передає Еспресо.TV.



"Однією з найбільших загадок війни, які потрібно дослідити, яка має великий вплив на хід подій на півдні України, є невиконання плану підриву мостів через Чонгар з Криму до Херсонщини. Невідомо що там сталось", - пише Бутусов.



За його словами, в усіх планах оборони півдня на першому місці був підрив мостів.



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"Про це говорили сотні разів, це в першу чергу перевіряли численні інспекції, це завжди відпрацьовували на командно-штабних маневрах. Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління було дубльована, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости. І попри таке важливе оперативне значення, мости не підірвані. Не підірвані мости на Чонгарі, і не підірваний міст навіть у Херсоні, куди противник не зайшов у перший день нападу. І тому швидкість просування російських військ на цьому напрямку була високою", - наголошує Юрій Бутусов.



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Журналіст просить надсилати йому будь-які факти з цього приводу.



"Якщо хтось володіє інформацією що стало з мостами, чому вони не підірвані, тобто є очевидцем або володіє достовірною інформацією - напишіть будь ласка у месенджер.



В мене нема версій, що там могло статись, нема інформації, просто важливо дізнатись факти", - каже Бутусов.





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