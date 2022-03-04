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Війна з Росією: хроніка
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Росія зазнала поразки у битві за Київ, тому кидає всі сили для захоплення півдня України, – Бутусов

4 березня, 2022 п'ятниця
19:32
війна з Росією Юрій Бутусов

Журналіст Юрій Бутусов відзначив, що ворожа армія Росії зазнала поразки у битві за столицю України Київ, і тепер буде зосереджена на завоюванні південної частини України

Допис про ситуацію на фронті Юрій Бутусов написав у Facebook.

"Росія зазнала поразки у битві за Київ, і кидає всі сили на південь для захоплення Маріуполя, Донбасу, Миколаєва, Одеси та всього чорноморського узбережжя України. Зараз Маріуполь залишається єдиним містом, яке заважає планам Путіна із захоплення східної України. Маріуполь потрапив до оперативного оточення, за місто йдуть важкі бої. Маріуполь – це ключове місто Донбасу, порт, промисловий центр, здавати його не можна категорично. Ворог безперервно прасує місто авіацією та артилерією. Усі системи життєзабезпечення зруйновані, у місті гуманітарна катастрофа, це зроблено, щоб викликати втечу мирного населення та полегшити штурм. Всім відомий полк Нацгвардії, морська піхота ЗСУ, інші сили оборони, що героїчно обороняють місто незважаючи на потужні атаки супротивника", - висловився Бутусов.

Журналіст також відзначив, що Росія застосувала "тактику тотального терору".

"Для боротьби з народом України Росія застосувала тактику тотального терору – авіація та артилерія знищує цивільну систему життєзабезпечення українських міст. Літаки розбомбили Охтирську теплоелектростанцію, електропідстанцію у Сумах, Маріуполі, Харкові. Відключаються українські мобільні телефони на окупованих територіях, щоб припинити спілкування мешканців. Ракетні удари завдають по густонаселених житлових кварталах у всіх українських містах центральної та східної України, зруйновано десятки житлових будинків, шкіл, громадських будівель", - написав Юрій Бутусов.
 

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Росія
Маріуполь
Юрій Бутусов
російська агресія
війна
Київ
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