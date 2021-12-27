Дослідника сталінських репресій Дмитрієва засудили до 15 років колонії

Про це повідомляє ВВС.

Його визнали винним у виготовленні порнографії та зберіганні зброї й додав ще два роки до 13-річного терміну, що вже набув чинності за звинуваченням у насильницьких діях сексуального характеру.

Дмитрієв отримав загалом 15 років колонії суворого режиму. Чоловік відкидає всі звинувачення.

Прихильники історика вважають, що реальною причиною переслідування Дмитрієва є його правозахисна діяльність та висловлювання, які протягом останніх років ставали дедалі незручнішими для влади.

Наразі захист буде оскаржувати рішення суду.

За даними ВВС, звинувачення збудувало справу на висновках залучених експертів, які назвали знайдені фотографії порнографічними. Проте проведені психологічні обстеження не виявили у підсудного жодних розладів психіки на сексуальному ґрунті.



Правозахисники закликають владу спонукати міжнародну спільноту до боротьби за його звільнення

Довідка: Юрій Дмитрієв першим досліджував масові поховання часів Великого терору в Сандармосі. Уперше його заарештували у грудні 2016 року через виявлені на комп'ютері 200 фотографій дівчинки в оголеному вигляді. Чоловіка звинуватили у виготовленні дитячої порнографії та розпусних діях щодо неповнолітньої прийомної дочки.

У 2018 році Дмитрієва виправдали за двома статями (виготовлення дитячої порнографії - ст. 242.2 КК Росії, скоєння розпусних дій - ст. 135 КК РФ), але засудили до 2,5 років обмеження волі за зберігання зброї (ст. 222 КК РФ). У червні 2018 його знову заарештували у справі про порнографію, насильницькі дії сексуального характеру і зберігання зброї. У липні 2020 року суд визнав чоловіка винним в епізоді з насильницькими діями та призначив покарання у вигляді трьох з половиною років в'язниці замість 15, які вимагало обвинувачення. У Верховному суді Карелії цей вердикт оскаржили, і у вересні 2020 Дмитрієву збільшили тюремний термін до 13 років.