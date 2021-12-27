Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Дослідника сталінських репресій Дмитрієва засудили до 15 років колонії

Дослідника сталінських репресій Дмитрієва засудили до 15 років колонії

27 грудня, 2021 понедiлок
20:47
Суспільство Юрій Дмитрієв

У Росії Петрозаводський районний суд Карелії збільшив вирок з 13 до 15 років колонії суворого режиму голові карельського "Меморіалу", історикові та досліднику сталінських репресій Юрію Дмитрієву

Про це повідомляє ВВС.

Його визнали винним у виготовленні порнографії та зберіганні зброї й додав ще два роки до 13-річного терміну, що вже набув чинності за звинуваченням у насильницьких діях сексуального характеру.

Дмитрієв отримав загалом 15 років колонії суворого режиму. Чоловік відкидає всі звинувачення. 

Прихильники історика вважають, що реальною причиною переслідування Дмитрієва є його правозахисна діяльність та висловлювання, які протягом останніх років ставали дедалі незручнішими для влади. 

Наразі захист буде оскаржувати рішення суду.

За даними ВВС, звинувачення збудувало справу на висновках залучених експертів, які назвали знайдені фотографії порнографічними. Проте проведені психологічні обстеження не виявили у підсудного жодних розладів психіки на сексуальному ґрунті.

Правозахисники закликають владу спонукати міжнародну спільноту до боротьби за його звільнення

Довідка: Юрій Дмитрієв першим досліджував масові поховання часів Великого терору в Сандармосі. Уперше його заарештували у грудні 2016 року через виявлені на комп'ютері 200 фотографій дівчинки в оголеному вигляді. Чоловіка звинуватили у виготовленні дитячої порнографії та розпусних діях щодо неповнолітньої прийомної дочки.

У 2018 році Дмитрієва виправдали за двома статями (виготовлення дитячої порнографії - ст. 242.2 КК Росії, скоєння розпусних дій - ст. 135 КК РФ), але засудили до 2,5 років обмеження волі за зберігання зброї (ст. 222 КК РФ). У червні 2018 його знову заарештували у справі про порнографію, насильницькі дії сексуального характеру і зберігання зброї. У липні 2020 року суд визнав чоловіка винним в епізоді з насильницькими діями та призначив покарання у вигляді трьох з половиною років в'язниці замість 15, які вимагало обвинувачення. У Верховному суді Карелії цей вердикт оскаржили, і у вересні 2020 Дмитрієву збільшили тюремний термін до 13 років.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Світ
Росія
ув'язнення
Юрій Дмитрієв
Читайте також:
26 грудня, 2021 неділя
Недосвідченість Зеленського і вихідців з "95 кварталу" особливо небезпечна у відносинах з Росією, - New York Times
25 грудня, 2021 субота
Синоптик Наталка Діденко попередила про "реванш морозу"
26 грудня, 2021 неділя
У НАТО домовилися з РФ про дату зустрічі щодо України
Київ
-6
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.07
    Купівля 27.07
    Продаж 27.34
  • EUR
    Купівля 30.54
    Продаж 31
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
27 грудня
21:59
Ексклюзив
Олег Пендзин
Уряд має здешевлювати енергоносії для виробників соціально важливих товарів, щоб не допустити їх здорожчання, - Пендзин
21:45
Терорист "ЛНР"
Під дією наркотиків йшов до українських позицій: військові затримали на лінії розмежування бойовика "ЛНР"
21:15
Джозеф Байден
Байден підписав оборонний бюджет США на 2022 рік
21:02
Ексклюзив
Пендзин
Торгові націнки на продукти подекуди сягають 25-50% і їх варто обмежувати, - економіст
20:20
Наталка Діденко
На Україну насуваються хуртовини й мороз, - синоптик Наталка Діденко
19:50
Петро Порошенко
"Явна ознака політичних переслідувань": директор Харківської правозахисної групи Захаров про підозру Порошенку
19:29
Олександр Лукашенко
У Лукашенка оприлюднили проєкт змін Конституції Білорусі, планують виключити статтю про без’ядерний і нейтральний статус держави
18:56
Президент Польщі Анджей Дуда
Президент Польщі Дуда ветував суперечливі зміни до закону про ЗМІ
18:30
Олексій Арестович
Арестович про наслідки для РФ у разі військового вторгнення до України: утопимо в крові
18:06
таблетки
У Південній Кореї схвалили пігулки проти коронавірусу Pfizer для лікування вдома
17:49
сепар ООС
Окупанти 9 разів порушили "тишу" на Донбасі, поранено двох українських військових
17:15
військові жінки
Військовий облік для жінок: петиція про скасування наказу набрала необхідні 25 тис. голосів
16:54
Людмила Денісова
Денісова: стан здоров'я українського політв'язня Ставцева погіршився
16:31
тероборона
У Києві з’явиться штаб тероборони
16:10
єПідтримка
"Тисяча Зеленського": 6,5 млн українців вже отримали віртуальні картки
15:51
Матвієнко
Голова Ради РФ: жодних планів нападати на Україну у Росії не було і немає
15:32
знеструмлення, сніг
До України йде негода: громадян попередили про можливі проблеми на дорогах і знеструмлення
15:11
Ексклюзив
Сергій Джердж
США та НАТО ніколи не приймуть ультиматумів Кремля, - Джердж
14:58
До Криму завезли понад 600 тис. російських громадян, - Данілов
14:31
Інтерв’ю
Метью Брайза
"Ситуація гірша, ніж 2014-го, але зараз по-тихому не вийде", – Метью Брайза
14:18
Лавров
Лавров заявив, що США прагнуть влаштувати "маленьку війну" в Україні
14:03
Понад мільйон переглядів: відеоколяда дрогобицьких семінаристів підкорює мережу
13:48
Деяких місцевих депутатів "Слуги народу" відкличуть на початку 2022 року
13:22
коронавірус
Австралія зафіксувала першу смерть від штаму коронавірусу "Омікрон"
12:47
Помер режисер Жан-Марк Валле, який зняв "Далласький клуб покупців" і "Велика маленька брехня"
12:20
Сергій Рябков
Ми не блефуємо, - МЗС Росії про свої пропозиції щодо "гарантій безпеки"
11:45
Ексклюзив
Китай, Росія, США
"Китай підштовхує Росію до конфлікту зі США, в якому він виграє в будь-якому разі", – Піонтковський
11:43
Порошенко Зеленський
Зеленський прагне усунути Порошенка, бо він його основний конкурент - політолог Тарас Кузьо
11:08
Ми готові застосувати небачені санкції, - Камала Гарріс вперше прокоментувала загрозу РФ щодо України
10:27
коронавірус
Карантин в Україні: дві області залишаються в "червоній" зоні
09:58
вакцинація дітей
У Білорусі почали вакцинувати дітей від COVID-19
09:26
коронавірус
Коронавірус в Україні: за минулу добу зафіксовано 1 864 нових заражень, 133 людини померли
08:55
У Горлівці російські окупанти затримали патрулі ОБСЄ
08:34
На трасі Одеса-Миколаїв сталася ДТП: щонайменше п'ятеро постраждалих
08:19
COVID-19 буде не останньою пандемією для людства, - генсек ООН
07:00
Підсумки 2021-го: Останні покоління людини читаючої
2021, неділя
26 грудня
22:47
Новий рік
Синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на Новий рік
22:22
кінотеатр
Фільм "Людина-павук: немає шляху додому" першим за час пандемії зібрав понад $1 млрд у прокаті
22:01
Рамзан Кадиров
Це наша територія: Кадиров висловив готовність приєднати Україну до Росії
21:44
пакунок малюка
Компенсацію за "пакунок малюка" можна буде оформити через "Дію"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV