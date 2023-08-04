Дослідження: Генами людини можна керувати за допомогою електрики

Про це повідомило видання ScienceAlert.

Зазначається, що фітнес-трекери допомагають підтримувати здоров'я, підраховуючи кількість кроків і відстежуючи частоту серцевих скорочень, спонукаючи вас до досягнення кардіо-цілей.

Експериментальна технологія, розроблена швейцарськими вченими, використовує невеликі імпульси електрики для запуску вироблення інсуліну у піддослідних мишей зі спеціально розробленими тканинами підшлункової залози людини. Вони називають це "електрогенетичним" інтерфейсом, і він може бути використаний для запуску цільових генів, коли нам потрібна рука допомоги.

"Електронні пристрої, що носяться, відіграють все більш важливу роль в отриманні даних про стан здоров'я людей для персоналізованих медичних втручань, - пишуть дослідники у своїй опублікованій статті.

У матеріалі додається, що, наприклад, безпосереднє стимулювання вироблення інсуліну може допомогти людині з діабетом. У цьому дослідженні клітини підшлункової залози людини імплантували мишам з діабетом 1 типу, які потім стимулювали за допомогою постійного струму з акупунктурних голок.

Ця технологія відома як технологія регуляції за допомогою постійного струму (DC), або скорочено DART, і команда розробників стверджує, що вона об'єднує цифрові технології наших гаджетів і аналогові технології наших біологічних тіл.

Електроенергія генерує нетоксичні рівні активних форм кисню, енергійних молекул, які - при правильному управлінні - можуть запустити процес, що активує клітини, сконструйовані таким чином, щоб реагувати на зміну хімічного складу. Зміна способу регулювання ДНК клітини шляхом втручання в її епігенетичні молекули "вмикання/вимикання" може потенційно допомогти при різноманітних станах, зумовлених генетикою.

Люди народжуються з певним набором генів, і хоча цей генетичний код залишається практично незмінним протягом життя, спосіб активації генів може змінюватися з віком і зміною звичок. DART потенційно може стати засобом, який допоможе скасувати деякі з цих змін.

Додається, що за допомогою цього методу дослідники змогли повернути рівень цукру в крові діабетичних мишей до нормального діапазону.