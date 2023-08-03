Про це пише ScienceAlert.

Зазначається, що в експерименті взяли участь 43 людини віком від 60 до 85 років. 20 учасникам дослідження надали натуральні олії з ароматами троянди, апельсина, евкаліпта, лимона, м'яти, розмарину та лаванди. Інші отримали підробку, яка містила незначну кількість віддушки.

Учасники дослідження повинні були використовувати одну з олій для ароматизації свого будинку протягом двох годин щовечора протягом шести місяців, чергуючи аромати.

Дослідники провели низку нейропсихологічних тестів, щоб порівняти пам'ять, навички вербального навчання, планування та вміння перемикати увагу. Їх проводили до і після експерименту. Між результатами двох груп людей виявилася різниця у 226%. Ділянки мозку, які відповідають за пам'ять і мислення краще працювали у людей, які користувалися натуральними ароматами.

Вчені дійшли до висновку, що збагачення повітря ароматами покращує когнітивні функції, допомагаючи зміцнити зв'язок між неврологічними областями, які пов'язані з пам'яттю та прийняттям рішень.

Раніше вони встановили, що у тварин наповнення навколишнього середовища запахами може стимулювати нейропластичність, особливо якщо йдеться про особин, які мають неврологічні розлади із симптомами, схожими до людських.

У людей здатність розпізнавати запахи погіршується ще до того, як починає знижуватися когнітивна здатність. Втрата цього відчуття також корелює з втратою клітин мозку. На думку вчених, ймовірно, між нюхом та неврологічними функціями є тісний зв'язок.

"Нюх має особливий привілей - він безпосередньо пов'язаний з ланцюгами пам'яті мозку. (...) Кожен відчував, наскільки сильний вплив мають аромати на спогади, навіть з дуже давніх часів. Однак, на відміну від змін зору, які ми лікуємо за допомогою окулярів та слухових апаратів, втрата нюху не піддається лікуванню", - каже нейробіолог Майкл Ясса.

Надалі вчені планують повторити експеримент, залучивши людей, які мають певний ступінь когнітивних втрат.