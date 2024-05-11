В Україні діє прихована мережа агентів РФ, яка буде активізована після війни, - Портников

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"Враховуючи інфільтрованість українських державних структур починаючи з моменту проголошення незалежності, російська агентура буде знаходитися в оточенні наших президентів ще років 25. У цьому немає жодних сумнівів. Російські спецслужби почувались дуже вільно в перші десять років нашої незалежності. Щобільше, представники російських спецслужб мали посади в СБУ в період правління проросійських президентів, в першу чергу Януковича", - пояснив Портников.

Журналіст зауважив, що в Україні продовжує діяти широка мережа агентів російських спецслужб

"Чому ми зараз дивуємось російській агентурі в Україні, коли ми мали керівників Адміністрації президента, які відкрито працювали на Росію. До прикладу, Віктор Медведчук та Дмитро Табачник. Ці були завербовані ще тоді, коли були студентами. І таких людей у наших структурах дуже багато. А ще є приховані агенти, які активізуються вже після війни. Вони проявлять себе тоді, коли потрібно буде встановити контроль над післявоєнною Україною", - додав він.