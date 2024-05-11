В Україні діє прихована мережа агентів РФ, яка буде активізована після війни, - Портников
Журналіст Віталій Портников вважає, що з 1991 року Росія створила й має широку мережу агентів спецслужб в українських державних структурах
Таку думку він висловив у етері Еспресо
"Враховуючи інфільтрованість українських державних структур починаючи з моменту проголошення незалежності, російська агентура буде знаходитися в оточенні наших президентів ще років 25. У цьому немає жодних сумнівів. Російські спецслужби почувались дуже вільно в перші десять років нашої незалежності. Щобільше, представники російських спецслужб мали посади в СБУ в період правління проросійських президентів, в першу чергу Януковича", - пояснив Портников.
Журналіст зауважив, що в Україні продовжує діяти широка мережа агентів російських спецслужб
"Чому ми зараз дивуємось російській агентурі в Україні, коли ми мали керівників Адміністрації президента, які відкрито працювали на Росію. До прикладу, Віктор Медведчук та Дмитро Табачник. Ці були завербовані ще тоді, коли були студентами. І таких людей у наших структурах дуже багато. А ще є приховані агенти, які активізуються вже після війни. Вони проявлять себе тоді, коли потрібно буде встановити контроль над післявоєнною Україною", - додав він.
- 7 травня СБУ викрила мережу агентів ФСБ РФ і затримала двох полковників УДО, які готували вбивство президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.47 Купівля 39.47Продаж 39.98
- EUR Купівля 42.36Продаж 43.09
- Актуальне
- Важливе