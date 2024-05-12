Травень-червень будуть дуже лютими
Росіяни під Харковом намагаються подовжити фронт, використовуючи свою перевагу в живій силі
Те, що рашисти спробують нав'язати бої на півночі Харківщини, — було прогнозовано і майже неуникненно.
Цього чекали всі — передовсім, Сили Оборони. Це я не для красного слівця.
Їхню підготовку до цього дійсно бачили, як і місця концентрації. Несподіванкою ці дії точно не стали. Адже мені в особистих розмовах бійці навіть не з цього напрямку називали дату 10 травня як початку активізації бойових дій тут. Так і сталося.
Вони намагаються подовжити фронт, використовуючи свою перевагу в живій силі. Вони прагнуть хоч на кілька кілометрів вклинитися на нашу територію на Харківщині, поки американська допомога ще йде або не до кінця розподілена по армії. Щоб укріпитися і відтягувати вже самим фактом присутності в районі Харкова чималі сили української армії.
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Плюс буферна зона біля кордону — а значить, зменшення можливості СОУ завдавати ударів по російській території.
Їм треба, щоб коли вони невдовзі остаточно визначаться з напрямком основного удару на Донбасі й кинуть туди все, що є, наші резерви були скуті боями в районі Вовчанська та Харкова.
Все вищевказане очевидне навіть не для військового експерта, яким я не є.
Усі дійсно військові експерти сходяться на думці, що сил для реальної атаки на великі міста чи навіть райцентри в регіоні у ворога не вистачить. Надто ж за умови відсутності будь-якої несподіванки та "туману війни".
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Але все це — слова. А зупиняти їх будуть цілком реальні бійці СОУ. І будувати якісь плани на картах — справа хитка.
Але все це — наслідки як нестачі боєприпасів, так і людей. Ворог відчув сили знову збільшити фронт, який раніше він же і намагався зменшити.
Прямо зараз задонатьте підрозділам, які перебувають на цьому напрямку і гідно зустрічають ворога.
Допомагайте Силам оборони в принципі, підтримка зараз конче потрібна.
Травень-червень будуть, як і обіцяли, дуже лютими. Рашисти розуміють, що це — їхній шанс, може, навіть останній, переламати хід війни. І кинуть все, що в них є всюди, де зможуть.
Не панікуйте, не читайте російську дезу і розумійте свій маневр у цьому двіжі.
Дуже сподіваюся, що хоча б поява ворога біля Харкова знов поверне суспільство від хибного відчуття локалізації війни на Донбасі.
Про автора. Богдан Буткевич, журналіст
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