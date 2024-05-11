Австрійські вчені з'ясували, що пересолювання їжі може викликати рак шлунка

Про це інформує New Atlas.

Для проведення дослідження учені використали дані 471 144 дорослих людей, отримані з британського Біобанку. Середній вік учасників становив 56 років, і 53,9% з них були жінками.

Учасникам було поставлено запитання: "Чи додаєте ви сіль у їжу (не враховуючи сіль, що використовується для приготування їжі)?" і вони могли відповісти "ніколи/рідко", "іноді", "зазвичай", "завжди" і "вважаю за краще не відповідати".

Таким чином, за майже 11 років спостережень було виявлено 640 випадків раку шлунка. Серед учасників, які повідомили, що завжди солять їжу за столом, ризик розвитку раку шлунка був на 41% вищим, ніж серед тих, хто ніколи або рідко це робив.

"У нас не було даних про споживання солі з їжею для всієї групи учасників британського Біобанку, хоча нинішній аналіз підгрупи учасників з детальними дієтичними даними вказує на те, що люди, які додають більше солі, також більш схильні споживати продукти з вищим вмістом натрію; таким чином, і з огляду на те, що споживання солі з їжею схильне до помилок вимірювання, справжні зв'язки між споживанням солі та ризиком раку шлунка можуть бути сильнішими, ніж ті, що спостерігаються в цьому дослідженні", - зазначають автори дослідження.