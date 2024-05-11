Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Здоров'я Австрійські вчені з'ясували, що пересолювання їжі може викликати рак шлунка

Австрійські вчені з'ясували, що пересолювання їжі може викликати рак шлунка

11 травня, 2024 субота
18:58
Здоров'я сіль
Зміст

Учені з Віденського медичного університету з'ясували, що постійне пересолювання їжі значно підвищує ризик розвитку раку шлунка

Про це інформує New Atlas.

Для проведення дослідження учені використали дані 471 144 дорослих людей, отримані з британського Біобанку. Середній вік учасників становив 56 років, і 53,9% з них були жінками. 

Учасникам було поставлено запитання: "Чи додаєте ви сіль у їжу (не враховуючи сіль, що використовується для приготування їжі)?" і вони могли відповісти "ніколи/рідко", "іноді", "зазвичай", "завжди" і "вважаю за краще не відповідати". 

Таким чином, за майже 11 років спостережень було виявлено 640 випадків раку шлунка. Серед учасників, які повідомили, що завжди солять їжу за столом, ризик розвитку раку шлунка був на 41% вищим, ніж серед тих, хто ніколи або рідко це робив.

"У нас не було даних про споживання солі з їжею для всієї групи учасників британського Біобанку, хоча нинішній аналіз підгрупи учасників з детальними дієтичними даними вказує на те, що люди, які додають більше солі, також більш схильні споживати продукти з вищим вмістом натрію; таким чином, і з огляду на те, що споживання солі з їжею схильне до помилок вимірювання, справжні зв'язки між споживанням солі та ризиком раку шлунка можуть бути сильнішими, ніж ті, що спостерігаються в цьому дослідженні", - зазначають автори дослідження.

  • На платформі ТікТок почали ширитися відео, на яких користувачі заморожують хліб, стверджуючи, що таким чином він стає кориснішим, учені прокоментували.
Теги:
Світ
Наука
Австрія
Велика Британiя
Читайте також:
путін
10 травня, 2024 п'ятниця
Це сором для Путіна: дипломат Чалий про лідерів інших країн, які були присутніми на параді 9 травня
знищена ворожа техніка
10 травня, 2024 п'ятниця
"Наші воїни, артилерія та дрони дають відповідь окупанту": Зеленський про спробу росіян прорвати українську оборону на Харківщині
На фото: Шведський співак Ерік Сааде з палестинською арафаткою
8 травня, 2024 середа
Шведський співак Ерік Сааде порушив правила Євробачення і вийшов на сцену з палестинською арафаткою
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.47
    Купівля 39.47
    Продаж 39.98
  • EUR
    Купівля 42.36
    Продаж 43.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
11 травня
19:27
На Київщині Kia врізався у самоскид: загинув 9-річний хлопчик
На Київщині Kia врізався у самоскид: загинув 9-річний хлопчик
19:14
Президент Чехії Петр Павел
"Хочуть відновити імперську велич Радянського Союзу": президент Чехії Петр Павел попередив, що Росія не зупиниться на Україні
19:02
Оновлено
"Ворскла" - "Минай" 2:3 (11 травня 2024 року)
"Минай" вирвав перемогу у "Ворскли": розклад матчів і трансляцій 28 туру УПЛ
19:00
Ексклюзив
ядерна зброя росії
Якщо ядерну зброю буде розміщено на території Румунії чи Польщі, Москва натисне на гальма, - Фейгін 
18:55
Ексклюзив
На фото: Мішель Обама
Неможливо, щоб Байден зняв свою кандидатуру на користь Мішель Обами, - професор Айзенберг
18:52
Оновлено
На Херсонщині на російській міні підірвався 11-річний хлопчик та його дідусь
18:37
Вінниччина, ДТП, 11.05.24
У ДТП на об'їзній дорозі навколо Вінниці загинули троє поліцейських з Білої Церкви
18:12
Ексклюзив
Глен Грант
Для проведення ефективного контрнаступу має бути надлишок ресурсів, - полковник Грант
18:11
Оновлено
Ілюстративне фото
Ситуація у Вовчанську: за сьогодні вже є понад 20 прильотів КАБів та 2 загиблих, евакуйовано ще 441 людину
18:06
Україна Британія
Понад 1600 ракет, боєприпаси та транспортні засоби: Велика Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні на $626 млн
18:00
OPINION
Сергій Громенко
Для чого ТЦК друковані фото?
18:00
Огляд
Загострення ситуації на Слобожанщині: чи є загроза наступу росіян на Харків й Суми? Пояснюємо
17:51
Тайвань підтримує Україну
Foreign Affairs: Захищаючи Україну, захищаємо Тайвань. Взаємопов'язані долі світових демократій
17:46
Окупанти наказали провести приховану мобілізацію в Маріуполі
На Білгородщині РФ використовує солдатів строкової служби як масовку для наступу на Харківську область, - Атеш
17:40
Сили оборони збили російський штурмовик Су-25
17:35
Оновлено
Вибух
Росіяни вдарили ракетою по передмістю Сум: загинула жінка
17:23
обстріл, ППО
Неподалік від Кривого Рогу збили російську ракету
17:21
Андрій Авер'янов
Чехія за підозрою у вибухах на військових складах оголосила в розшук генерала ГРУ РФ
16:59
Ексклюзив
мобілізація
Змінюється підхід до цієї війни: речник Міністерства оборони України Лазуткін щодо набрання чинності закону про мобілізацію з 18 травня
16:46
Станіслав Асєєв в окопах на Донеччині
Як вижити на Донбасі в родині алкоголіка: піхотинець і письменник Станіслав Асєєв представив роман "Мельхіоровий слон"
16:37
Огляд
Василь Ломаченко у бою проти Річарда Коммі
Ломаченка обіцяють відправити на пенсію, а Усик вже в Саудівській Аравії: огляд українського спорту за тиждень
16:18
технології світ
Вікіпедії потрібні знавці кримськотатарської мови
16:05
Оновлено
Joost Klein
Нідерланди дискваліфікували з Євробачення-2024
16:02
OPINION
Богдан Данилишин
НБУ помиляється в оцінці інфляційних прогнозів
16:00
Еммануель Макрон
"Воювати не будемо", - Макрон пояснив свої заяви щодо введення військ в Україну
15:53
Сергій Савелій
У 68 років помер український спортивний журналіст Сергій Савелій
15:46
У Чернігові чоловік вистрелив у собаку з травматичного пістолета: відкрито провадження
15:36
ООН
Переважна більшість держав - членів ООН підтримала заявку Палестинської автономії на вступ до організації
15:23
Оновлено
вибух в Донецьку
Святкували 10 років проголошення "ДНР": в окупованому Донецьку стався приліт по ресторану
15:17
Нікополь. Обстріл
РФ завдала артудару по Нікополю: постраждала жінка
15:14
вибори в США, Ніккі Гейлі
Трамп хоче примиритися з конкуренткою на праймеріз Ніккі Гейлі, - Axios
15:06
єВідновлення: у Мінцифри розповіли, скільки українців за рік отримали кошти на ремонт та купівлю нового житла
15:03
M142 HIMARS
США схвалили продаж Україні трьох HIMARS коштом Німеччини
15:00
Оновлено
окупанти
На північ від Харкова і Вовчанська йдуть бої за 5 сіл, Росія каже про їхню повну окупацію
14:52
Оновлено
безпілотник, дрон
Дрони ГУР атакували НПЗ Лукойла у Волгоградській області РФ
14:41
газ
Росіяни обстріляли газорозподільчу станцію на Херсонщині: без газу понад 2 тис. споживачів
14:40
повінь в Афганістані
Унаслідок повені в Афганістані загинуло 153 людини
14:36
заморозки
В Україні очікуються заморозки до -5 °C
14:28
Ексклюзив
Глен Грант
Тактика росіян у тому, щоб артилерією та КАБами зруйнувати фронт, - полковник Грант
14:21
Щейх Кувейту Мешал Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах
Емір Кувейту розпустив парламент і запровадив перехідний період для перегляду "всіх аспектів демократичного процесу"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV