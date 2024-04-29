Чи дійсно заморожений хліб корисніший: учені прокоментували новий тренд TikTok

Про це повідомляє Science Alert.

Як стверджують вчені, наукове підґрунтя для цього існує, але реальний вплив на здоров'я не такий значний, як його намагаються представити.

"Коли хліб готується, він перетворює вологе, наповнене бульбашками тісто на м'яку пухнасту буханку. Тепло печі в поєднанні з водою в тісті змушує крохмаль, що міститься в борошні, розширюватися", - пояснив Дуейн Меллор, провідний фахівець з доказової медицини та харчування, Медична школа Астонського університету в Астоні.

Він додав, що желатинізований крохмаль легше перетравлюється, завдяки чому глюкоза, що міститься в крохмалі, легше засвоюється, тим самим підвищуючи рівень інсуліну одразу після прийому їжі. Однак надлишок інсуліну може викликати відчуття голоду і, можливо, навіть призвести до збільшення ваги.

"Але коли продукти, що містять ці желатинізовані крохмалі, охолоджуються, розширені крохмалі стискаються назад, перетворюючись на так званий стійкий крохмаль. Ферментам нашого травного тракту важче розщеплювати ці зруйновані крохмалі, а це означає, що нашим клітинам також важче отримати цукор, який міститься в них", - зауважив науковець.

Учені провели дослідження, в якому брали участь десять здорових людей, що споживали заморожений хліб.

Згідно з результатами, заморожування та розморожування домашнього хліба знизило рівень цукру в крові на 31% впродовж двох годин. Цікаво, що підсмажування свіжого хліба також знизило підвищення рівня глюкози на 25%.

Цей ефект був ще більшим, коли хліб заморожували, розморожували, а потім підсмажували - це знижувало рівень цукру в крові на 39%.

"Цей ефект потенційно може допомогти в боротьбі з голодом, оскільки рівень глюкози та інсуліну не підніметься так високо після вживання замороженого хліба", - підсумував Меллор.