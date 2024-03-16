Американські дієтологи з'ясували, що жуйка без цукру допомагає схуднути та позбутися шкідливих звичок

Про це повідомляє Science Alert.

Дослідники, спираючись на дані Національного дослідження здоров'я та харчування США (NHANES),

виявили три важливих результати, пов'язані з жуванням жувальної гумки без цукру.

Більш здорове харчування

Учасники, які періодично жували жуйку протягом 24 годин, повідомили, що їхній раціон почав більше відповідати національним дієтичним рекомендаціям, ніж в учасників, які не жували жуйку.

Зокрема, жування жуйки без цукру асоціюється зі зменшенням споживання доданого цукру та зменшенням кількості перекусів.

Науковці припускають, що жувальна гумка прискорює метаболізм та знижує апетит до перекусів, особливо солодких, у перервах між прийомами їжі.

Окрім цього, жування гумки перед їжею зменшує кількість споживання калорійних страв та цукру, що додається до їжі, покращуючи таким чином загальний раціон.

Ба більше, як стверджують вчені, жувальна гумка без цукру може допомогти сформувати звички здорового способу життя.

"Жувальна гумка не є чудодійними ліками, проте наше дослідження - лише останнє, яке демонструє її дивовижні переваги. І не лише для дієти та зменшення споживання цукру, але й для вашого здоров'я в цілому", - зазначають дослідники.

Більш здорові зуби

Дослідження показують, що жувальна гумка захищає зубну емаль і значно зменшує карієс. Це важливо, оскільки захворювання ротової порожнини пов'язані з низкою серйозних хронічних захворювань, включаючи діабет, серцево-судинні захворювання та ожиріння. Вони також пов'язані з проблемами психічного здоров'я, такими як депресія та тривожність.

Відмова від шкідливих звичок

Зокрема, як показали дослідження, жуйка без цукру може відігравати важливу роль у відмові від деяких шкідливих звичок.

Учені наголосили на необхідності періодичного жування жуйка без цукру, оскільки її користь для здоров'я підтверджують реальні наукові дані.