Для проведення ефективного контрнаступу має бути надлишок ресурсів, - полковник Грант
Полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що Україні потрібно мобілізувати людей вже зараз, щоб мати достатньо бійців для контрнаступу у 2025 році
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Я не бачу, що хтось збирається використовувати ядерну зброю через появу F-16. Росія не використовувала ядерну зброю, коли з'явилися танки, і не використовувала її, коли з'явилися ATACMS, HIMARS чи щось інше. Також не думаю, що F-16 в українському небі принесуть перемогу. Вони безумовно важливі, але не настільки, як того усі очікують. Ми повинні бути дуже обережними, коли говоримо про контрнаступ. Щоб провести ефективний контрнаступ, у вас має бути надлишок ресурсів. Це означає, що у вас має бути більше ресурсів, ніж у противника, і що мають бути підготовлені люди. А ми досі не дійшли до того, щоб сказати, що українські бійці пройшли належний для контратаки вишкіл", - зауважив полковник.
На його думку, щоб мати достатньо людей для контрнаступу у 2025 році, потрібно мобілізувати та набирати їх вже зараз.
"Якщо ми хочемо здійснити контрнаступ, мова має йти про дуже відмінний стан справ від того, який ми маємо зараз. До 2025 року ще далеко. Ми повинні спочатку пережити 2024 рік. Ядерної загрози я не бачу, але нема такого скоординованого плану на випадок застосування ядерної зброї. Очевидно, що існують плани дій у випадку нападу Росії на країну НАТО. Ці плани реалізуються і зараз, наприклад, у країнах Балтії та Фінляндії проходять інтенсивні навчання, аби бути готовими у разі, якщо Росія продовжить наступати", - прокоментував Глен Грант.
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