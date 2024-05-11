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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Застосування Путіним ядерної зброї створить для нього більше проблем, ніж для української сторони, - полковник Грант

11 травня, 2024 субота
21:15
Війна з Росією Володимир Путін
Зміст

Полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що у РФ нема підготовлених військ, які б могли протистояти наслідкам застосування Путіним ядерної зброї

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Не думаю, що Путін застосує ядерну зброю, бо вважаю, що це було б нерозумно. У нього немає підготовлених військ, які могли б протистояти наслідкам, тож це створило б для нього стільки ж, якщо не більше, проблем, ніж для української сторони. Перше, що станеться у відповідь – це масована контратака повітряних сил по російській прифронтовій лінії, адже Заходу в такому випадку клин клином вибивати немає сенсу. У Заходу є дуже багато наземних і повітряних можливостей зреагувати. Отже, такі речі практикуються, і там знають, що їм робити. У цьому відношенні, я вважаю, що ми занадто багато уваги приділяємо риториці Путіна", - зауважив полковник.

Військовий експерт нагадав про заяву Макрона щодо готовності за певних обставин розгорнути наземні війська. Однак, поки не зрозуміло, що це за обставини, але принаймні він взяв на себе таке зобов'язання.

"Крім того, Польща, ймовірно, погодиться на подібні дії. Велика Британія заявила, що буде з Україною стільки, скільки буде потрібно, пропонуючи договірні зобов'язання, фінансову допомогу та підтримку. Президент Литви оголосив про плани розмістити військовий персонал в Україні для тренувальної підтримки. Це значні позитивні кроки на Західному фронті. На мою думку, ми повинні витрачати більше часу на узгодженість реакції Заходу і менше на те, що заявляє Путін, який часто говорить нісенітниці, коли на нього тиснуть. Зараз він явно перебуває під тиском, попри мобілізацію у РФ і збільшення чисельності особового складу. Він явно стурбований ситуацією. Я впевнений, що у найближчі місяці ми побачимо більше ознак внутрішніх проблем всередині Росії", - резюмував Глен Грант.

Що відомо про ядерну зброю РФ

25 березня минулого року президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. Пізніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко оголосив про готовність прийняти від Росії й стратегічну ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба.

У червні Лукашенко заявив, що ядерну зброю може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні. 27 грудня Лукашенко повідомив, що в Білорусь доставили всю заплановану російську ядерну зброю.

16 січня 2024 року Білорусь оновила свою військову доктрину: тепер вона визначає зобов’язання країни перед союзниками. Також у ній прописано застосування ядерної зброї, розміщеної на території РБ.

16 березня західна розвідка вперше офіційно підтвердила перекидання російської тактичної ядерної зброї до Білорусі.

7 травня міністерство оборони РФ повідомило про проведення військових навчань, на яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї. Відповідне доручення дав російський диктатор Володимир Путін.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав розпорядження здійснити перевірку носіїв тактичної ядерної зброї.

10 травня стало відомо, що в місті Осиповичі Республіки Білорусь, що розташоване на відстані близько 190 км від українського кордону, будують об’єкти, де потенційно можуть зберігати ядерну зброю.


 

Теги:
Україна
Росія
Польща
Франція
Володимир Путін
російська армія
Захід
Литва
ядерна зброя
Емманюель Макрон
Велика Британiя
ядерна небезпека
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