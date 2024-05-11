Неможливо, щоб Байден зняв свою кандидатуру на користь Мішель Обами, - професор Айзенберг
Професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг вважає, що у Мішель Обами немає жодних політичних амбіцій і вона не буде висувати свою кандидатуру на президентських виборах
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Я не знаю звідки Der Spiegel взяв інформацію про те, що Джо Байден може зняти свою кандидатуру на президентських виборах на користь Мішель Обами. Насправді в США навіть не обговорюють цю інформацію, оскільки вважають, що це дуже несерйозно. Технологічно це дійсно можливо. Втім, в реальній американській політиці це неможливо", - пояснив Айзенберг.
Професор зауважив, що Мішель Обама не зацікавлена в політичній кар'єрі
"Слід розуміти, що Мішель Обама ще чотири роки тому, коли ходили чутки про те, що її можуть висунути на президентських виборах, сказала, що вона хоче жити своїм приватним життям. Вона також сказала, що їй було достатньо провести 8 років у Білому домі. Тому я переконаний, що Мішель Обама не має жодних політичних амбіцій", - додав він.
- 5 видання Der Spiegel повідомило, що колишня перша леді Мішель Обама могла б стати кандидаткою у президенти замість Джо Байдена
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