Фанати визнали українця найкращим футболістом клубу АПЛ
Український футболіст Ілля Забарний визнаний найкращим футболістом англійського "Борнмута" у цьому сезоні
Про це повідомляє офіційний Instagram "Борнмута"
Серед претендентів на нагороду найкращого футболіста сезону були номіновані 19 гравців "Борнмута". Проте фанати обрали саме Іллю Забарного.
У цьому сезоні 21-річний український центрбек відіграв 41 матч і забив 1 гол. У турнірній таблиці АПЛ "Борнмут" займає 11 позицію.
- У 2023 році "Борнмут" заплатив "Динамо" 22,7 млн євро за трансфер Іллі Забарного.
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