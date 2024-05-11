Гол Мудрика допоміг "Челсі" перемогти "Ноттінгем" в АПЛ
У 37-му турі Англійської Прем'єр-ліги лондонський "Челсі" переміг "Ноттінгем Форрест"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Челсі" над "Ноттінгемом" з рахунком 2:3. Перший м'яч у зустрічі забив українець Михайло Мудрик, вінгер вдало відреагував на передачу Коула Палмера.
"Ноттінгем" після цього забив двічі. Голи Болі Віллі Болі та Каллума Хадсон-Одойя вивели господарів вперед. Проте "Челсі" не планував програвати: Рахім Стерлінг і Ніколас Джексон забезпечили лондонцям перемогу.
Фото: Getty Images
У турнірній таблиці АПЛ "Челсі" ділить шосту-сьому позицію з "Ньюкаслом", у команд по 57 балів. МЮ має матч у запасі та відстає на 3 пункти.
Англійська Прем'єр-ліга
37-й тур
11 травня
"Ноттінгем Форрест" - "Челсі" 2:3
Голи: Болі, 16, Хадсон-Одой, 74 - Мудрик, 8, Стерлінг, 80, Джексон, 82
Фото: Getty Images
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