Гол Мудрика допоміг "Челсі" перемогти "Ноттінгем" в АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Челсі" над "Ноттінгемом" з рахунком 2:3. Перший м'яч у зустрічі забив українець Михайло Мудрик, вінгер вдало відреагував на передачу Коула Палмера.

"Ноттінгем" після цього забив двічі. Голи Болі Віллі Болі та Каллума Хадсон-Одойя вивели господарів вперед. Проте "Челсі" не планував програвати: Рахім Стерлінг і Ніколас Джексон забезпечили лондонцям перемогу.

Фото: Getty Images

У турнірній таблиці АПЛ "Челсі" ділить шосту-сьому позицію з "Ньюкаслом", у команд по 57 балів. МЮ має матч у запасі та відстає на 3 пункти.

Англійська Прем'єр-ліга

37-й тур

11 травня

"Ноттінгем Форрест" - "Челсі" 2:3

Голи: Болі, 16, Хадсон-Одой, 74 - Мудрик, 8, Стерлінг, 80, Джексон, 82

Фото: Getty Images