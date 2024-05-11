Понад 1600 ракет, боєприпаси та транспортні засоби: Велика Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні на $626 млн
У суботу, 11 травня, міністерство оборони Великої Британії оголосило про передачу Україні пакета військової допомоги у розмірі 626,2 млн доларів
Про це йдеться в повідомленні відомства у соцмережі X.
"Велика Британія надає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги", - зазначили у міністерстві.
Окрім пакета військової допомоги вартістю 626,2 млн доларів, Британія також надає Україні життєво необхідне обладнання:
- 4 мільйони боєприпасів;
- понад 1,600 ракет;
- 400 транспортних засобів, в тому числі 160 автомобілів типу Husky.
- 8 травня Лондон оголосив про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 20 млн фунтів стерлінгів (23 млн євро). Гроші надійдуть найближчим часом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.47 Купівля 39.47Продаж 39.98
- EUR Купівля 42.36Продаж 43.09
- Актуальне
- Важливе