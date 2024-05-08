Велика Британія внесе 23 млн євро у Фонд підтримки енергетики України

Про це повідомила пресслужба Міненерго України.

Кошти буде спрямовано на закупівлю обладнання для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури, посилення фізичного захисту та забезпечення резервного живлення, включаючи генератори та розподілену генерацію.

Очільник відомства Герман Галущенко зазначив, що цей внесок є важливим для підготовки до нового опалювального сезону.

Разом із новим внеском загальна сума грантів від Великої Британії становить вже 50 млн євро. Загальна сума внесків до Фонду, створеного у 2022 році, перевищила 433 млн євро.

У Міненерго також нагадали, що днями у Києві відбулася зустріч міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона та Германа Галущенка. Під час зустрічі сторони оголосили про початок реалізації перших 13 інноваційних проєктів в енергетиці у межах програми InnovateUkraine. Фінансування відповідних проєктів на суму 16 млн фунтів стерлінгів забезпечить уряд Сполученого Королівства.