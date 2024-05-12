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У Швейцарії під час походу в гори помер віцеканцлер Сімонацці

12 травня, 2024 неділя
07:33
Світ віцеканцлер Швейцарії Андре Сімонацці
Зміст

Під час походу в гори у п'ятницю, 10 травня, знепритомнів і помер віцеканцлер Андре Сімонацці. Йому було 55 років

Про це йдеться у пресрелізі уряду.

"Він любив відпочивати в горах. У п'ятницю він втратив свідомість і помер під час одного зі своїх улюблених походів. Андре Сімонацці було 55 років. У нього залишилися дружина і троє дорослих дітей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Сімонацці призначили на посаду віцеканцлера й спікера Федеральної ради Швейцарії в листопаді 2008 року. Вже з наступного року він брав участь у засіданнях уряду, вів протоколи та займався комунікацією. Зокрема очолював кілька відділів та Службу президента.

Як підкреслюють в уряді, якісна інформаційна діяльність Федеральної ради, є заслугою Сімонацці.

"Під його керівництвом комунікація була професіоналізована та оцифрована. Він наполегливо посилював її координацію і зробив її невіддільною частиною діяльності уряду", - додали у швейцарському уряді.

  • У березні після важкої хвороби на 74-му році життя помер ексочільник Закарпатської ОДА і Луганської ОВА Геннадій Москаль.
Теги:
Суспільство
Швейцарія
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