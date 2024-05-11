Супутники Starlink через магнітну бурю вийшли з ладу

Про це пише Reuters.

Вказано, що супутниковий підрозділ компанії SpaceX попередив користувачів Starlink про "погіршення якості послуг" через магнітну булю. Раніше Маск у пості в соцмережі X повідомив, що супутники Starlink перебувають під сильним тиском через бурю, але "поки що тримаються".

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США назвало цю магнітну бурю найбільшою з жовтня 2003 року. Вона, ймовірно, триватиме впродовж вихідних, створюючи ризики для навігаційних систем, електромереж, супутникової навігації та інших послуг.