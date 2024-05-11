Супутники Starlink через магнітну бурю вийшли з ладу
Внаслідок найпотужнішої за останні 20 років магнітної бурі на Сонці, яка почалася 10 травня, супутники Starlink компанії Ілона Маска SpaceX вийшли з ладу
Про це пише Reuters.
Вказано, що супутниковий підрозділ компанії SpaceX попередив користувачів Starlink про "погіршення якості послуг" через магнітну булю. Раніше Маск у пості в соцмережі X повідомив, що супутники Starlink перебувають під сильним тиском через бурю, але "поки що тримаються".
Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США назвало цю магнітну бурю найбільшою з жовтня 2003 року. Вона, ймовірно, триватиме впродовж вихідних, створюючи ризики для навігаційних систем, електромереж, супутникової навігації та інших послуг.
- 10 травня науковці з американського Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) попередили про надзвичайно сильну геомагнітну бурю, що може спричинити північне сяйво й порушити зв'язок цими вихідними.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.47 Купівля 39.47Продаж 39.98
- EUR Купівля 42.36Продаж 43.09
- Актуальне
- Важливе