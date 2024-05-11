"Покращує здоров'я": влада Сан-Франциско щороку виділяє $5 млн на алкоголь для безхатьків

Про це інформує Daily Mail.

Вказано, програма "керованого алкоголю" діє вже чотири роки і покликана зменшити кількість алкоголю, який вживають безхатьки. Таким чином вони можуть приборкати свою залежність, вживаючи контрольовану кількість спиртних напоїв.

Алкоголь безхатькам роздають медсестри: вони спершу оцінюють їхній стан, а потім пропонують еквівалент 1-2 напоїв від трьох до чотирьох разів на день - це може бути чарка горілки чи лікеру, склянка вина або келих пива.

Експерти кажуть, що програма допомогла вберегти бездомних від лікарень, в’язниць і навіть від смерті. Попри критику щодо сприяння розвитку залежності, чиновники стверджують, що це економить гроші, шляхом зменшення використання послуг екстрених служб.