У Броварах чоловік підірвав гранату, коли тікав від поліцейського
Ввечері суботи, 11 травня, чоловік підірвав гранату на одній з вулиць Броварів Київської області
Про це повідомляє місцеве видання "Трибуна - Бровари".
Близько 21:00 у Броварах було чутно вибух. Виявилось, що на одній з вулиць чоловік підірвав гранату. За словами очевидців, невідомий буцімто тікав від поліціянта.
Внаслідок інциденту відомо про щонайменше одного пораненого - правоохоронця.
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