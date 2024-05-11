У Броварах чоловік підірвав гранату, коли тікав від поліцейського

Про це повідомляє місцеве видання "Трибуна - Бровари".

Близько 21:00 у Броварах було чутно вибух. Виявилось, що на одній з вулиць чоловік підірвав гранату. За словами очевидців, невідомий буцімто тікав від поліціянта.

Внаслідок інциденту відомо про щонайменше одного пораненого - правоохоронця.

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