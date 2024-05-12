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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Літак, 30 артсистем і понад 1200 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні

12 травня, 2024 неділя
08:29
Війна з Росією Втрати окупантів
Зміст

Протягом минулої доби на фронті сталося 155 бойових зіткнень. Російські окупанти намагалися атакувати на 10 напрямках, а українські захисники ліквідували понад 1200 військових РФ

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 482 290 (+1260) осіб,
  • танків ‒ 7454 (+5)
  • бойових броньованих машин - 14 375 (+22)
  • артилерійських систем – 12 472 (+30) 
  • РСЗВ – 1066 (+2) 
  • засобів ППО ‒ 797 (+1) 
  • літаків – 350 (+1) 
  • гелікоптерів – 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9910 (+42)
  • крилатих ракет ‒ 2194 (+1) 
  • кораблів/катерів ‒ 26 (+0)
  • підводних човнів - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16 819 (+64) 
  • спеціальної техніки ‒ 2042 (+2)

Ситуація на фронті: найбільше ворог штурмував позиції на Покровському та Краматорському напрямках

Як повідомляє Генштаб, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

У Сіверському операційному районі, в Чернігівській та Сумській областях противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районі міста Суми.

На Харківському напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 12 атак в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Гатище, Плетенівка, Пильна, Вовчанськ, Бугруватка Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вільча, Липці, Лиман, Ізбицьке, Веселе, Петрівка, Козача Лопань, Синельникове, Глибоке, Широке, Вовчанські Хутори Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 19 атак в районах населених пунктів Синьківка, Новоєгорівка, Іванівка Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог намагався поліпшити тактичне положення. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Твердохлібове, Сергіївка Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 10 атак в районах населених пунктів Макіївка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Новосадове, Терни Донецької області.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 16 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка Донецької області.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили 27 атак в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Іванівське, Часів Яр, Григорівка, Новий Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Курдюмівка Донецької області.

На Торецькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Проте завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Покровському напрямку наші воїни відбили 32 атаки в районах населених пунктів Семенівка, Калинове, Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новопокровське, Новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи з займаних рубежів. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Карлівка, Миколаївка, Олександропіль, Стара Миколаївка, Прогрес, Новогродівка Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Солодке, Красногорівка, Водяне, де ворог, за підтримки авіації, 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку наші воїни відбили 16 атак в районах населених пунктів Урожайне, Старомайорське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи з займаних рубежів.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 2 рази атакував позиції наших захисників в районі Роботиного Запорізької області. Також завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Сторожеве Донецької області та Мала Токмачка Запорізької області.

На Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби за підтримки авіації здійснив 5 безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Антонівка Херсонської області.

Сили оборони уразили 9 районів скупчення росіян, окупанти обстріляли Україну ракетами, артилерією та авіацією

За уточненою інформацією, протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 зенітно-ракетних комплексах, 2 артилерійських засобах, 2 радіолокаційних станціях та 9 районах зосередження особового складу противника.

Тим часом за добу ворог завдав 13 ракетних та 118 авіаційних ударів, здійснив 120 обстрілів із реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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