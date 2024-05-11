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OPINION

Для чого ТЦК друковані фото?

Сергій Громенко
11 травня, 2024 субота
18:00
Погляд Сергій Громенко
Зміст

Українська держава байдужа, а іноді ворожа до українського громадянина. Дві сьогоднішні замальовки про ТЦК і собес*

У мого ТЦК немає сайту. Дай, думаю, заїду, подивлюся на інформаційний стенд, щось дізнаюся про облік. А хрін там — нема в ТЦК ніякого стенда, тільки черговий показав мені в телефоні знімок списку документів.

А там вимоги — два фото 3х4, та не прості, а матові. Серйозно, блджт?! Матові фото? Нах*іна вам зараз друковані фото? А ще треба довідка про несудимість. Що, блджт?! Ми в інститут благородних дівиць людей набираємо? А якщо судимість є — не мобілізують?!

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Короч, я не знаю, хто винний, але не дивно, що мобілізація провалена, і доводиться хапати людей на вулицях. Бо бюрократія заважає нормальному призову. По-моєму, паспорт показав — і вперед на медогляд, а інші папери треба в дупу запихувати тим, хто їх вимагає. І це ще я день в черзі не стояв марно.

А потім пішов у собес. А вони мало того, що працюють до 17, щоб не дай Боже, якийсь пролетар після роботи не зайшов. Вони ще о 16 припиняють прийом. Ну і що, що на годиннику 16:11 і нікого нема в черзі — приходь завтра.

Боженька любить нас, нерозумних, інакше все давно б розвалилося нах*ін.

Джерело

* Публікується зі збереженням стилю автора

Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
військові
мобілізація
Війна з Росією
Військові новини
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