Якщо ядерну зброю буде розміщено на території Румунії чи Польщі, Москва натисне на гальма, - Фейгін 

Про це розповів Марк Фейгін, діяч російської опозиції на еміграції, колишній депутат держдуми, відомий відеоблогер в етері Еспресо.

"Якщо продемонструвати слабину, якщо показати Заходу зі свого боку, що вони можуть відкотити назад у своїх ініціативах, то Кремль піде далі, він не зупиниться. Піде далі в наступ, з погляду політичного й іншого наступу, на Європу, збільшуючи й збільшуючи вимоги. А от якщо скажуть: а ми теж проведемо ядерні навчання, розглянемо питання розміщення ядерної зброї, тактичної й іншої, на території Румунії, Польщі – про що, до речі, Польща просить, і Румунія просить. Ось тут Москва натисне на гальма й відіграє назад, скаже: ну, навіщо ж так, ми ж не в цьому сенсі, ми не збираємося перейти до ядерної війни", - вважає він.

Щодо ядерної зброї – це, безумовно, наріжний камінь ідеології. Ядерна зброя, володіння нею, цими шістьма сотнями боєголовок, стає головним інструментом проведення зовнішньої політики Росії. Адже вони весь час експлуатують цю ядерну риторику, постійно погрожуючи, проводячи навчання в Західному окрузі, долучаючи до цього Лукашенка. Це головна загроза для Заходу, каже Фейгін.

"Але це ще й ідеологічна погроза: ми домагатимемося свого, застосовуючи ядерну тему. Наскільки вони готові застосувати ядерну зброю – питання відкрите поки що, бо це шлях в один кінець: застосувавши ядерну зброю, назад уже не розвернешся, і вийде зворотний ефект", - додав він.

На думку діяча російської опозиції, ядерну риторику Кремль використовує для залякування, насамперед, Заходу.

"Українців немає сенсу залякувати, вони не бояться. А от виклики послів, британського й французького, через їхню заяву про те, що засоби, які постачаються в Україну, зокрема ракети, можуть використовуватися за будь-яким призначенням, для обстрілів території Росії чи ні – це вирішує Україна. Це не вирішує Франція чи Велика Британія, вони знімають із себе відповідальність, вони постачають зброю, і тепер зброя українська, не французька й не британська. Тому що це дурість - вона залишалася б такою, якби здійснювали удари за допомогою SCALP чи Storm Shadow самі французи й британці. Але ж цього не відбувається, це робить Україна - яка різниця, що вони використовують? Москва використовує «шахеди» іранські", - пояснив Фейгін.

Це, по суті, спроба вплинути на позицію цих країн з урахуванням того, що каже Франція, в особі президента Макрона, починаючи з 26 лютого, - заявив він.

"Макрон каже, що французький військовий контингент може бути відправлений на територію України за умови, якщо буде прорив фронту чи якщо Зеленський про це попросить, уряд Зеленського, Київ звернеться з проханням, запросить ці контингенти. Можливо, це буде Французький іноземний легіон чи ще якийсь, я не знаю, як саме це вирішуватиметься у відповідних юрисдикціях у відповідних європейських країнах. Вони можуть з’явитися на території України, що воює", - вважає Фейгін.

За його словами, це спроба за допомогою ядерних погроз, шантажу зробити так, щоб від цих планів і Франція, і Лондон відмовилися.

"Поки не видно за цим рішучості використати цю ядерну зброю, але заява Захарової, що відповіддю будуть удари, якщо Велика Британія не відмовиться від постачання озброєнь і не скасує позицію про зняття обмежень стосовно використання цих ракет, зокрема про удари по території Росії, то, як вона сказала, будуть удари й на території України, і поза її межами - по британських об’єктах. Звісно, це не можна пов’язати з заявами про ядерні навчання, які Москва збирається проводити, і про можливість застосування ядерної зброї. Звісно, це спроба шантажу, спроба «взяти на понт». Поки що це так. До чого це приведе? Побачимо", - резюмував він.