У Чернігові врятували лося, який не міг вилізти з каналу ТЕЦ
У суботу, 11 травня, співробітники Головного управління ДСНС України у Чернігівській області врятували лося, який впав до каналу ТЕЦ і не міг вибратись самостійно
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Чернігівській області.
"Сьогодні вранці до надзвичайників Чернігівщини надійшло повідомлення про те, що лось впав до водної споруди та не може вибратися самостійно", - зазначили у ДСНС.
Згодом на місце події прибули рятувальники Аварійно-рятувальної частини. Вони підтвердили, що тварина знаходилась у водяній споруді, була виснажена та ризикувала захлинутись водою.
Рятувальники обв’язали лося конструкцією з рятувальних мотузок та за допомогою маніпулятора витягнули на поверхню. Отямившися від шокового стану, він одразу чкурнув у ліс.
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