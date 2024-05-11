У Чернігові врятували лося, який не міг вилізти з каналу ТЕЦ

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Чернігівській області.

"Сьогодні вранці до надзвичайників Чернігівщини надійшло повідомлення про те, що лось впав до водної споруди та не може вибратися самостійно", - зазначили у ДСНС.

Згодом на місце події прибули рятувальники Аварійно-рятувальної частини. Вони підтвердили, що тварина знаходилась у водяній споруді, була виснажена та ризикувала захлинутись водою.

Рятувальники обв’язали лося конструкцією з рятувальних мотузок та за допомогою маніпулятора витягнули на поверхню. Отямившися від шокового стану, він одразу чкурнув у ліс.