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"Хочуть відновити імперську велич Радянського Союзу": президент Чехії Петр Павел попередив, що Росія не зупиниться на Україні

11 травня, 2024 субота
19:14
Світ Президент Чехії Петр Павел
Зміст

Президент Чеської Республіки Петр Павел заявив, Росія не бажає співпрацювати з Європою задля відновлення миру, натоміть вона хоче відновити імперську велич Радянського Союзу

Про це повідомляє ČTK.

"Вони хочуть відновити імперську велич Радянського Союзу, включно з його сферою впливу, і вони говорять про це дуже відкрито. Тому ми повинні ставитися до цього серйозно. Ми повинні готуватися до того, що Росія не буде мирним партнером", - заявив чеський президент.

За його словами, Росія вже показала себе в Європі як "деструктивна сила", поширюючи пропаганду та брехню. Однак водночас він наголосив, що у разі, якщо РФ поводиться конструктивно, Європа повинна робити те ж саме. 

"Але коли Росія діє проти наших інтересів, ми повинні протистояти їй. Тому що інакше наш спосіб життя і наші цінності опиняться під загрозою", - наголосив Петр Павел.

Окремо він також висловив переконання, що Росія не хоче співпрацювати з Європою і вважає себе наддержавою, яка має право диктувати правила гри. Тому, на його думку, найкращий спосіб захистити Європу - це підтримка України. 

"Якщо ми хочемо підтримувати безпеку і процвітання в цій частині Європи, ми повинні встановити чіткі кордони для Росії. Якщо ми цього не зробимо, це може призвести до значних ускладнень у майбутньому", - підсумував Петр Павел.

  • 11 квітня стало відомо, що верховний головнокомандувач Об’єднаних ЗС НАТО в Європі Крістофер Каволі вважає, що підтримка України у війні з Росією має вирішальне значення для світу.
  • 19 квітня колишній віцепрезидент США Майк Пенс припустив, що президент Росії Володимир Путін не зупиниться на Україні, якщо здобуде перемогу у війні.
Теги:
Україна
Росія
Чехія
Війна з Росією
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