"Хочуть відновити імперську велич Радянського Союзу": президент Чехії Петр Павел попередив, що Росія не зупиниться на Україні
Президент Чеської Республіки Петр Павел заявив, Росія не бажає співпрацювати з Європою задля відновлення миру, натоміть вона хоче відновити імперську велич Радянського Союзу
Про це повідомляє ČTK.
"Вони хочуть відновити імперську велич Радянського Союзу, включно з його сферою впливу, і вони говорять про це дуже відкрито. Тому ми повинні ставитися до цього серйозно. Ми повинні готуватися до того, що Росія не буде мирним партнером", - заявив чеський президент.
За його словами, Росія вже показала себе в Європі як "деструктивна сила", поширюючи пропаганду та брехню. Однак водночас він наголосив, що у разі, якщо РФ поводиться конструктивно, Європа повинна робити те ж саме.
"Але коли Росія діє проти наших інтересів, ми повинні протистояти їй. Тому що інакше наш спосіб життя і наші цінності опиняться під загрозою", - наголосив Петр Павел.
Окремо він також висловив переконання, що Росія не хоче співпрацювати з Європою і вважає себе наддержавою, яка має право диктувати правила гри. Тому, на його думку, найкращий спосіб захистити Європу - це підтримка України.
"Якщо ми хочемо підтримувати безпеку і процвітання в цій частині Європи, ми повинні встановити чіткі кордони для Росії. Якщо ми цього не зробимо, це може призвести до значних ускладнень у майбутньому", - підсумував Петр Павел.
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