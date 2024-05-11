На Київщині Kia врізався у самоскид: загинув 9-річний хлопчик

Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

За попередніми даними, 38-річна водійка автівки марки Kia, рухаючись автодорогою Н-01, врізалась у задню частину автомобіля Volvo, який стояв у крайній смузі.

Унаслідок зіткнення жінка отримала поранення, її ушпиталили, а 9-річний пасажир загинув на місці.

Водій самоскида Volvo поранень не отримав.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Працівники поліції продовжують працювати на місці події.