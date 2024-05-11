На Київщині Kia врізався у самоскид: загинув 9-річний хлопчик
У суботу, 11 травня, на автодорозі Київ - Знамʼянка жінка за кермом Kia врізалась у самоскид Volvo. Унаслідок інциденту загинула 9-річна дитина
Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.
За попередніми даними, 38-річна водійка автівки марки Kia, рухаючись автодорогою Н-01, врізалась у задню частину автомобіля Volvo, який стояв у крайній смузі.
Унаслідок зіткнення жінка отримала поранення, її ушпиталили, а 9-річний пасажир загинув на місці.
Водій самоскида Volvo поранень не отримав.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Працівники поліції продовжують працювати на місці події.
-
На об'їзній дорозі навколо Вінниці у суботу, 11 травня, внаслідок ДТП загинули троє поліцейських з Білої Церкви: причини та обставини аварії встановлюються.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.47 Купівля 39.47Продаж 39.98
- EUR Купівля 42.36Продаж 43.09
- Актуальне
- Важливе