Займався евакуацією людей, побував в полоні: на Харківщині віддав життя за Україну вчитель історії з Попасної Михайло Панков
Боронячи Україну від російських загарбників, загинув колишній вчитель з тимчасово окупованого міста Попасна Луганської області, 48-річний Михайло Панков
Про це сьогодні, 11 травня 2024 року, повідомила Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація.
Михайло Володимирович народився 14 квітня 1976 року. До війни працював вчителем історії та правознавства у Врубовському ліцеї.
Після 24 лютого 2022 року відгукнувся на пропозицію начальника Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації займатися евакуацією людей.
Березень - квітень - евакуйовував жителів Попасної. Загалом він зробив близько 40 рейсів.
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29 квітня 2022 року віз на шкільному автобусі "Богдан" гуманітарну допомогу від військово-цивільної адміністрації, а на зворотному шляху планував евакуювати мешканців міста Попасна, але був захоплений російськими військами в полон. Згодом був звільнений.
8 вересня 2022 року долучився до Збройних Сил України. Воював на посаді механіка-водія розвідувальної роти.
Молодший сержант Панков Михайло виконував бойові завдання разом з побратимами у Харківській області на Куп'янському напрямку.
"5 травня 2024 року Герой загинув!", - поінформувала Попаснянська МВА.
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