Займався евакуацією людей, побував в полоні: на Харківщині віддав життя за Україну вчитель історії з Попасної Михайло Панков

Про це сьогодні, 11 травня 2024 року, повідомила Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація.

Михайло Володимирович народився 14 квітня 1976 року. До війни працював вчителем історії та правознавства у Врубовському ліцеї.

Після 24 лютого 2022 року відгукнувся на пропозицію начальника Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації займатися евакуацією людей.

Березень - квітень - евакуйовував жителів Попасної. Загалом він зробив близько 40 рейсів.

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29 квітня 2022 року віз на шкільному автобусі "Богдан" гуманітарну допомогу від військово-цивільної адміністрації, а на зворотному шляху планував евакуювати мешканців міста Попасна, але був захоплений російськими військами в полон. Згодом був звільнений.

8 вересня 2022 року долучився до Збройних Сил України. Воював на посаді механіка-водія розвідувальної роти.

Молодший сержант Панков Михайло виконував бойові завдання разом з побратимами у Харківській області на Куп'янському напрямку.

"5 травня 2024 року Герой загинув!", - поінформувала Попаснянська МВА.