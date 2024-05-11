Міноборони оприлюднило ролик, який є копією американського. Журналісти стверджують, що до цього причетна дружина Тимошенка, він заперечує

Про це пише Еспресо.TV.

У суботу, 11 травня, "Детектор Медіа" написало, що новий відеоролик від Міністерства оборони України є "здертим з американської реклами".

За інформацією видання, до роботи причетна компанія GOODMEDIA, якою володіє Альона Тимошенко - дружина Кирила Тимошенка, колишнього заступника глави ОП та чинного радника міністра оборони.

Порівняння американського та українського відео:

Тимошенко вимагає вибачень від ДМ та УП

Ввечері суботи Кирило Тимошенко відреагував на інцидент. За його словами, ніхто не приховував, що робота є повторенням американського відео.

"Адже хід у відео, слоган "МИ НАЦІЯ" і все інше - це саме те, що нам зараз необхідно - обʼєднання країни. А те, що ви зараз робите - це чисте розʼєднання і фейкомітання", - заявив радник міністра оборони.

Тимошенко наголошує, що компанія GOODMEDIA не знімала цей ролик та не отримувала держкошти за нього. Ексрадник глави ОП вимагає вибачень від видань "Детектор Медіа" та "Української Правди".