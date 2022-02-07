Достатньо COVID-сертифікату: Португалія спростила правила в'їзду для щеплених українців

Про це йдеться на офіційному сайті для туристів Visit Portugal.



Уряд Португалії ухвалив нове правило на засіданні 3 лютого відповідно до останніх рекомендацій ЄС. Воно поширюється лише на подорожувальників, які прибувають літаком та морем - їм також потрібно заповнити онлайн-форму не раніш як за 96 годин до прибуття.



Раніше для в’їзду в Португалію, крім підтвердження вакцинації, потрібно було обов’язково пред’явити негативний ПЛР-тест, зроблений не раніш як за 72 години, або антиген-тест, зроблений не раніш як за 48 годин до прибуття в країну.



В’їзд до курортів Мадейри та Азорських островів регулюється окремо і онлайн-форми, які дозволяють їхнє відвідування, відрізняються.



За весь час пандемії у 10,3-мільйонній Португалії виявили майже три млн хворих на COVID-19, з них понад 20 тис. померли, майже 90% населення країни повністю вакцинувалися проти коронавірусу.

Нагадаємо, 4 лютого Греція змінила вимоги для вʼїзду в країну вакцинованих туристів, звільнивши їх від потреби здавати тест на коронавірус.